Индийская компания почти обанкротилась из-за одного сообщения в WhatsApp
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Это произошло по причине того, что компания написала о предоставлении беспроцентных кредитов.
Акции индийской компании Infibeam Avenues Ltd, занимающейся электронной торговлей, упали в цене сразу на 70,8% после того, как на индийской бирже начало циркулировать сообщение из мессенджера WhatsApp о практике по предоставлению компанией беспроцентных кредитов связанным фирмам. Об этом сообщает Bloomberg.
Оригинальное сообщение было отправлено несколько месяцев назад, однако его переслали одному из трейдеров на бирже именно сейчас, накануне встречи акционеров, которая состоится 29 сентября. После этого сообщение начали пересылать между торговцами ценных бумаг и инвесторами.
В частности, в сообщении сказано, что компания Infibeam Avenues Ltd. предоставила около 1 860 0000 долларов в кредит своим работникам и связанным с компанией лицам на безвозмездной основе, то есть без процентов. Это вызвало панику среди инвесторов из-за опасений, что таким образом менеджмент компании пытается вывести из неё средства. Таким образом, за один день акции компании подешевели почти на 142 доллара и стали стоить 58,45 доллара за акцию.