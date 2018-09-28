Индийская компания почти обанкротилась из-за одного сообщения в WhatsApp

Это произошло по причине того, что компания написала о предоставлении беспроцентных кредитов.

Акции индийской компании Infibeam Avenues Ltd, занимающейся электронной торговлей, упали в цене сразу на 70,8% после того, как на индийской бирже начало циркулировать сообщение из мессенджера WhatsApp о практике по предоставлению компанией беспроцентных кредитов связанным фирмам. Об этом сообщает Bloomberg.

Оригинальное сообщение было отправлено несколько месяцев назад, однако его переслали одному из трейдеров на бирже именно сейчас, накануне встречи акционеров, которая состоится 29 сентября. После этого сообщение начали пересылать между торговцами ценных бумаг и инвесторами.