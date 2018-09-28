Госдума обсудит представительские расходы после жалобы на зарплату

Речь идёт о компенсации расходов личных средств депутатов, которые уходят на нужды избирателей.

Парламентарии обсудят вопрос оплаты представительских расходов депутатам, если речь идёт о помощи избирателям. О необходимости искать пути решения этой проблемы РИА "Новости" заявил зампредседателя думского Комитета по контролю и регламенту Михаил Романов.

К обсуждению данной проблемы вернулись после заявления депутата Думы от КПРФ Веры Ганзи о том, что у неё ничего не остаётся от зарплаты. Причиной тому является покупка различных товаров для избирателей.

Романов заявил, что положительно оценивает идею коммунистки. Он отметил, что депутаты не имеют такой формы поддержки своих избирателей, которая имеется у региональных парламентариев. По словам политика, помощь подобного рода от членов Госдумы будет считаться "нецелевым использованием средств".

— Какую-то форму, действительно, нужно искать. Многие депутаты, и я в том числе, за счёт средств заработной платы помогаем нашим избирателям, — добавил Романов.