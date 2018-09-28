Видеоблогер показал, как сделать огонь чёрным

Энтузиаст-экспериментатор показал удивительное изобретение, однако для его создания магия не нужна.

Эксперимент провёл автор видеоблога Action Lab. Он показал, как сделать чёрное пламя, которое будет отбрасывать тень.

Согласно Теософскому словарю, чёрный огонь в кабалистической практике используется для обозначения абсолютного света и мудрости. Он чёрный потому, что "непостижим для нашего ограниченного рассудка", однако автор канала с научными экспериментами Action Lab всё-таки смог его постичь.