Земельный вопрос. Как Грудинин проиграл очередное дело в суде

С иском к торговым центрам АО "Крокус" и ЗАО "Каширский молл" в Арбитражный суд Московской области обратились шесть акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина". Среди них — семья Маркиных: Тамара, Ольга и Иван.

— Истцы просили отменить сделку по внесению ЗАО "Совхоз имени Ленина" в уставный капитал ЗАО "Каширский молл" земельного участка общей площадью 140 тысяч квадратных метров, а также сделку по внесению в уставный капитал земельного участка общей площадью 33 390 квадратных метров, — рассказал Лайфу адвокат истцов Владимир Бояринов.

По словам защитника Бояринова, акционеры ЗАО "Совхоз имени Ленина" также просили признать недействительным учредительный договор ЗАО "Каширский молл", заключённый между ЗАО "Совхоз имени Ленина" и ЗАО "Крокус интернэшнл" миллиардера Араса Агаларова.

— К сожалению, суд удовлетворил иск акционеров Маркиных и их коллег только частично, — уточнил адвокат истцов Владимир Бояринов.

Президент Crocus Group Арас Агаларов. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Согласно решению Арбитражного суда Московской области, которое 28 сентября 2018 года вынесла судья Ольга Гузеева, иск акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина" был действительно удовлетворён частично.

— Признать недействительной сделку по внесению ЗАО "Совхоз имени Ленина" в уставный капитал ЗАО "Каширский молл" земельного участка общей площадью 33 390 квадратных метров. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать, — огласила решение судья Ольга Гузеева.

Согласно материалам арбитражного дела, в июле 1996 года по адресу совхоза имени Ленина было зарегистрировано АО "Кротекс", единственным учредителем которого является АО "Крокус", его президентом и единственным учредителем, по данным базы СПАРК, числится бизнесмен Арас Агаларов.

А спустя 11 лет Агаларов зарегистрировал фирму "Каширский молл" на территории совхоза имени Ленина, как и "Кротекс". В учредительных документах фирмой "Каширский молл" владели ЗАО "Крокус интернэшнл" Агаларова и ЗАО "Совхоз имени Ленина", гендиректором которого в 2007 году был Грудинин.

— А вот спустя семь лет происходит следующее. Павел Грудинин, действуя от имени акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина", выходит из состава учредителей "Каширский молл", а его единоличным собственником становится бизнесмен Арас Агаларов, — рассказывает Лайфу защитник истцов Владимир Бояринов.

По его словам, суд 28 сентября 2018 года хотя и частично, но защитил нарушенные Павлом Грудининым права акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина". — Ведь данные земельные участки, примерная рыночная стоимость которых оценивается в 100 миллионов рублей, были переданы ЗАО "Каширский молл" бизнесмена Араса Агаларова с нарушением порядка одобрения сделок, — отметил юрист.

Он пояснил, что решение об отчуждении земельного участка общей площадью 33 390 квадратных метров было принято с нарушением процедуры одобрения сделки с заинтересованностью. Информация о наличии заинтересованности должна была быть доведена до сведения акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина". — Решение об одобрении сделки принимается на общем собрании акционеров, которые должны быть уведомлены о проведении такого собрания. Однако представители ЗАО "Совхоз имени Ленина" в суде нам никаких протоколов об одобрении оспариваемых сделок не предоставили, — пояснил юрист.

По его словам, оспариваемая в суде юридическая процедура была именно сделкой с заинтересованностью. — В 2007 году имела место сделка с заинтересованностью, поскольку на стороне "Каширского молла", в уставной капитал которого вносился земельный участок, выступал Грудинин, одновременно являясь директором совхоза, в собственности которого находился данный участок земли, — считает адвокат истцов — семьи Маркиных.

Это не первая победа в суде акционеров совхоза имени Ленина. 2 марта 2018 года семья Маркиных уже добилась в Арбитражном суде Московской области отмены заключённых Грудининым сделок с землями общества более чем на один миллиард рублей.

Судья Московского областного арбитражного суда Наталья Кондратенко согласилась с доводами всё тех же трёх акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина" Маркиных, которые требовали признать недействительным учредительный договор ООО "ТТ девелопмент", заключённый между ЗАО "Совхоз имени Ленина", Павлом Грудининым и другими акционерами.

Суд признал ничтожной сделку о внесении совхозом в уставной капитал ООО "ТТ девелопмент" двух земельных участков — 12 590 квадратных метров и 172 200 квадратных метров — в 2008 году в обмен на долю номинальной стоимостью 29,3 млн рублей.

Директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин на молочной ферме в Посёлке совхоза имени Ленина Московской области. Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Адвокат Маркиных Владимир Бояринов сумел доказать на судебном заседании, что его доверителей, как акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина", не уведомили о проведении собрания акционеров 5 августа 2008 года, где было принято решение о передаче в уставный капитал ООО "ТТ девелопмент" этих двух участков ЗАО "Совхоз им Ленина".

— Мы из газеты только 18 января узнали, что Павел Грудинин продал наши земли, а мы, как акционеры, и не знали, что нашу землю продали некоему ООО "ТТ девелопмент", — поясняла в марте Лайфу Ольга Маркина, жена родного брата Тамары — Ивана.

По словам адвоката Владимира Бояринова, решение Московского арбитражного суда от 2 марта 2018 года поддержал и апелляционный суд, куда обращались юристы Павла Грудинина. — Если Верховный суд оставит данное решение в силе, то владельцам ООО "ТТ девелопмент", среди которых Павел Грудинин и его сын Антон, придётся вернуть земли совхозу, — отметил Владимир Бояринов.

По данным Лайфа, в ноябре 2015 года этой компании перешло в собственность от совхоза имени Ленина чуть более 82 тыс. квадратных метров земли в районе МКАД стоимостью около 1,3 млрд рублей.

Между тем истец Тамара Маркина, так же как и её родственница Ольга, рассказала Лайфу, что она удовлетворена решением суда и надеется, что земли, которые Грудинин без их ведома в 2007 и 2008 годах передал "ТТ девелопмент" и ЗАО "Каширский молл", вернутся ей и остальным 30 акционерам. — Жаль, что большинство из 526 акционеров, которые были в 1995 году, продали свои акции Грудинину. Сейчас нас 31 человек, из которых 15 являются независимыми и требуют от Грудинина считаться с их мнением, — говорит Ольга Маркина.

Представитель истцов Владимир Бояринов, комментируя решение суда, заявил Лайфу, что, если решение суда вступит в законную силу, к оспоренным сделкам будут применены общие последствия их недействительности, предусмотренные законом. То есть каждая сторона обязана возвратить другой стороне полученное по сделке имущество.