Звезда Героя и трибунал для Гризодубовой. История самой знаменитой лётчицы СССР

Оглавление Ранние годы Рекордный полёт Спасение Королёва Конфликт с Головановым Последние годы

Судьбы авиаторов сложились по-разному. Осипенко погибла в авиакатастрофе в мае 1939-го. Раскова стала инициатором формирования женских авиачастей в годы войны и погибла в авиакатастрофе в 1943 году. Гризодубова прожила долгую жизнь, став самой знаменитой женщиной-авиатором советской эпохи. Она командовала мужским авиаполком, легко открывала двери к вождям, едва не угодила под трибунал после конфликта с маршалом Головановым и даже приложила руку к советской космической программе, сыграв определённую роль в спасении Сергея Королёва. Лайф выяснил подробности жизни самой знаменитой в СССР женщины-пилота.

Ранние годы

Валентина Гризодубова родилась в Харькове в 1909 году (по другим данным — в 1910-м). В советское время официально считалось, что её отец Степан был выходцем из крестьянского сословия. В действительности Гризодубов был дворянином. Степан Гризодубов был страстно увлечён новой техникой — самолетами. Они тогда едва появились, энтузиасты по всему свету пытались создавать свои летательные аппараты. Мечтой совершить полёт на своём самолёте заразился и Гризодубов.

Благодаря умению работать с техникой (он заведовал электростанцией, а также работал в мастерской по починке сложной техники типа мотоциклов и автомобилей) он имел достаточно неплохой доход, благодаря чему и смог уделять свободное время постройке своего самолёта. С целью его испытаний Гризодубов приобрёл под Харьковом участок. После долгих усилий Гризодубову удалось построить аппарат, который отрывался от земли, но, по свидетельству очевидцев, выше трёх-четырёх метров он не поднимался.

Зато ему удалось заразить своей страстью дочь Валентину. С детства она наблюдала за попытками отца построить самолёт. Помимо прочего, Гризодубов увлекался и планерами и после революции некоторое время был одним из руководителей планерного спорта в УССР. В полёты он брал и дочь.

Степан Гризодубов с дочерью Валентиной. Фото © Airwar

Мать, в свою очередь, настаивала на более "женском" воспитании дочери. По её настоянию она обучалась в музыкальном училище игре на фортепиано. Но в итоге верх взяло отцовское влияние. Гризодубова поступила в технологический институт и вступила в кружок планеристов. Благодаря отцу она уже имела опыт полётов на планерах, и, по большому счёту, в кружке её нечему было учить. Сама же она уже была увлечена мечтой стать настоящим пилотом. В Харькове такой возможности не было, и ей пришлось оставить институт и уехать в Пензу, где работала школа лётчиков.

Следующие несколько лет она провела инструктором в лётных школах, пока не попала в агитационную эскадрилью имени Горького. Командиром эскадрильи был назначен главный редактор "Огонька" Михаил Кольцов. Функции эскадрильи сводились к агитационным полётам по всему СССР. Пассажирское авиасообщение в стране тогда практически отсутствовало, поэтому функцию доставки знаменитостей в отдалённые уголки СССР взяли на себя пилоты этой эскадрильи. Они привозили в отдалённые города бригады журналистов, известных деятелей, передовиков производства и стахановцев для выступлений на митингах. На местах иногда устраивались недолгие поощрительные полёты для местных передовиков и активистов, которых брали на борт.

За пять лет своего существования эскадрилья облетела практически все более-менее крупные города СССР.

Рекордный полёт

Чарльз Линдберг Чарльз Линдберг

Конец 20-х и 30-е годы стали временем рекордов для авиации. Техника далеко шагнула вперёд и становилась всё более совершенной с каждым годом. В 1927 году Чарльз Линдберг совершил первый трансатлантический перелёт, став мировой суперзвездой. Через пять лет Амелия Эркхарт повторила его достижение, в пух и прах разбив сомнения скептиков, и на несколько лет стала самой знаменитой женщиной в мире.

Амелия Эркхарт Амелия Эркхарт

СССР нуждался в своих рекордах. Коллективизация и индустриализация заметно ударили по уровню жизни в стране, к тому же требовалось доказывать, что социалистический строй прогрессивнее капиталистического, и любые рекорды должны были стать наглядным подтверждением этого.

В 1937 году Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков совершили перелёт по маршруту СССР — США, который вызвал значительный резонанс. Лётчиков чествовали как в США, так и в СССР. На 1938 год был запланирован беспосадочный полёт по маршруту Москва — Дальний Восток. Особенностью полёта было то, что его должны были совершить как мужчины, так и женщины. Первыми, летом, летели мужчины в составе Владимир Коккинаки — Александр Бряндинский. Осенью — женщины. Отличием женского маршрута было то, что он был чуть короче. Мужчины летели до Спасска-Дальнего, женщины — до Комсомольска-на-Амуре.

Советский экипаж отбирали из тех женщин, которые имели какие-то достижения, локальные рекорды и т.д. Все три отобранные в экипаж девушки — Полина Осипенко, Валентина Гризодубова и Марина Раскова — имели в своём активе женские рекорды на самолётах определенных типов и модификаций.

Прославленные советские лётчицы (слева направо) Марина Раскова, Полина Осипенко и Валентина Гризодубова. Фото © Ольга Ландер

Командиром экипажа была назначена Валентина Гризодубова, вторым пилотом — Полина Осипенко, Марина Раскова выполняла функции штурмана. Лететь предстояло на дальнем бомбардировщике АНТ-37, специально переоборудованном для достижения большей дальности полёта.

24 сентября самолёт вылетел из Москвы. На следующий день он должен был приземлиться на Дальнем Востоке. Но в расчётное время самолёт не появился. Шло время, самолёта не было. Тут же была организована поисковая операция, достаточно хаотичная и беспорядочная. Из-за несогласованных действий операция привела к жертвам. В частности, произошло столкновение двух самолётов. В одном находился Александр Бряндинский, который совсем недавно успешно совершил с Владимиром Коккинаки перелёт Москва — Спасск-Дальний. В другом был командующий ВВС 2-й армии Яков Сорокин. В результате погибло 15 человек, включая Бряндинского и комдива Сорокина. В ходе расследования выяснилось, что оба действовали самочинно и вообще не должны были участвовать в поисках. Причём к этому моменту самолёт девушек уже обнаружили поисковики.

3 октября самолёт был обнаружен в тайге. Как оказалось, из-за плохих метеоусловий и проблем с радиосвязью экипаж пролетел мимо конечной точки маршрута. Долетев до Охотского моря, девушки поняли, что сбились с курса, но в этот момент у них закончилось топливо. Поэтому пришлось производить посадку прямо в тайге, без шасси.

Кроме того, экипаж обнаружили в усечённом составе. Среди них не было Расковой. Как оказалось, по приказу Гризодубовой она выпрыгнула с парашютом перед посадкой, поскольку кабина штурмана была стеклянной и при аварийной посадке был слишком велик риск для её жизни. Раскова одна блуждала по тайге с пистолетом и была найдена через несколько дней.

Валентина Гризодубова. Фото © Wikimedia Commons

Несмотря на форс-мажор, всё закончилось хорошо. Девушки установили рекорд дальности и были приняты в Кремле, где их наградили звёздами Героев Советского Союза. Они стали первыми женщинами, удостоенными этой награды.

Девушки стали настоящими звёздами, их портреты украшали передовицы ведущих газет, почтовые марки, про их полёт даже сняли мультфильм, ставший одним из первых советских цветных мультфильмов.

Спасение Королёва

Став общесоюзной знаменитостью, Валентина Гризодубова получила доступ к высшим партийным деятелям. Пользовалась она этой возможностью весьма охотно, никогда не стеснялась позвонить или лично зайти к какому-нибудь высокопоставленному деятелю и что-то попросить без излишних церемоний. Степан Микоян, сын Анастаса, вспоминал, что уже в 60-е годы Гризодубову задумали "подвинуть" с кресла директора научно-испытательного лётного центра, найдя на её место другого человека. Едва узнав об этом, она позвонила Микояну-старшему и Леониду Брежневу: "Меня тут выживают". Оба тут же распорядились Гризодубову не трогать.

Стоит отметить, что этими возможностями Гризодубова пользовалась не только для себя, но и часто хлопотала за других. По отзывам большинства её подчинённых, она никогда не давала их в обиду. В своё время Гризодубовой удалось защитить самого Сергея Королёва, который тогда ещё был не отцом космической программы, а заместителем директора Реактивного НИИ.

Фото © Wikimedia Commons

В 1938 году его посадили на 10 лет. Мать Королёва начала обходить его знакомых с просьбой помочь. С Королёвым Гризодубова была знакома ещё с конца 20-х годов (он начинал как планерист), это был уже 1939 год, она тогда была на пике славы и заступилась за опального инженера вместе с другим знаменитым лётчиком Михаилом Громовым.

Гризодубова ходатайствовала за Королёва перед Василием Ульрихом (председателем Военной коллегии Верховного суда), и в конце концов он дал согласие на пересмотр дела. Уже находившегося в лагере на Колыме Королёва вернули в столицу. При пересмотре дела срок ему сократили до восьми лет, но отправили не в лагерь, а в "шарашку" к Туполеву, где условия были несравненно мягче. Скорее всего, Королёва в любом случае перевели бы из лагеря в "шарашку", поскольку на этом настаивал Туполев, но это произошло бы позднее, а за это время с Королёвым в лагере могло случиться что угодно.

Конфликт с Головановым

С началом войны соратница Гризодубовой по рекордному полёту Раскова обратилась к высшему руководству с ходатайством о формировании специальных женских авиачастей, чем ей и было поручено заниматься. Однако Гризодубова не хотела руководить женскими частями, её мечтой было стать первой в истории женщиной-генералом и командовать мужскими частями. Но при зачислении в ВВС ей присвоили только звание подполковника, а затем и полковника. Она добилась назначения командиром 101-го транспортного авиационного полка. Полк был мужским. Основной задачей полка было обеспечение коммуникации с партизанскими отрядами: заброска пополнений, вывоз раненых, доставка оружия и боеприпасов. Часть ЛИ-2 (состоявших на вооружении полка) была переоборудована под ночные бомбардировщики.

Александр Голованов. Фото © Balancer

На этой должности у амбициозной Гризодубовой произошёл конфликт с ещё более амбициозным Александром Головановым, её непосредственным начальником. Александр Голованов, бывший шеф-пилот "Аэрофлота", понравился Сталину и в годы войны совершил головокружительный взлёт, за три года дослужившись от подполковника до маршала, став в 39 лет самым молодым маршалом в истории СССР.

Голованов руководил Дальней авиацией, в которую организационно входил полк Гризодубовой. В своих мемуарах он красочно описывает конфликт, который возник между ними в 1944 году.

По словам Голованова, Гризодубова организовала против него интригу. Пользуясь доступом к высшему руководству, она нажаловалась Сталину на то, что Голованов её зажимает, не продвигает в звании, не представляет к наградам, а её полк всё ещё не получил звание гвардейского. Сталин поручил Георгию Маленкову разобрать этот конфликт. Маленков призвал маршала к ответу. Голованов будто бы категорически отказался присваивать полку звание гвардейского, потому что тот не заслужил этого, и не сделал этого даже несмотря на прямое требование всесильного Маленкова. Затем Голованов навёл справки, услышал от подчинённых, что полк находится будто бы в плохом состоянии, часто происходят аварии, а сама Гризодубова регулярно покидает расположение полка под предлогом важных встреч с советскими руководителями. Повлиять на неё никто не может, потому что все запуганы её близостью к вождям.

После этого уже Голованов нажаловался на Гризодубову Маленкову, и тот перешёл на его сторону. Он вызвал Гризодубову, объявил ей, что её исключают из партии и отдают под трибунал, после чего она разрыдалась и на коленях умоляла Голованова пощадить её. Насладившись триумфом, Голованов попросил Маленкова пощадить неразумную клеветницу, и под трибунал её отдавать не стали, но от командования полком отстранили.

Фото © Wikimedia Commons

Так выглядит эта версия в изложении Голованова. Сама Гризодубова никогда её не комментировала. Вероятно, конфликт между ними действительно был, но Голованов приукрасил его для большей драматичности. Во-первых, мемуаристы всегда приукрашивают свою роль, это правило всех мемуаров. Во-вторых, по свидетельству всех знавших её, Гризодубова отличалась весьма боевым характером, никогда не тушевалась при вождях и вряд ли стояла бы на коленях перед Головановым. В-третьих, Голованов был в бешенстве из-за попыток Гризодубовой действовать через его голову, он всегда крайне гордился своей карьерой и особым доверием, которым пользовался у Сталина на протяжении нескольких лет, и вряд ли отказал бы себе в удовольствии приукрасить триумф над несостоявшейся "генеральшей в юбке" и всесильным Маленковым, который дополнительно подчеркнул бы его особую роль при Сталине. В-четвёртых, весьма маловероятно, что Сталин отдал бы под трибунал за такие пустяки Гризодубову, которая была олицетворением советской женщины, какой её хотела видеть партия. Когда надо — коммунистка, когда требуется — рекордсменка, а при необходимости — командир полка. А если бы такое намерение было, оно вряд ли зависело бы от желания/нежелания самого Голованова.

В 1944 году Гризодубову действительно сняли с должности командира полка. В поздние годы она вспоминала, что её главной, но так и не осуществившейся мечтой было стать первой в истории женщиной-генералом. Скорее всего, на этой почве у неё действительно возник конфликт с Головановым, который завершился в пользу маршала.

Последние годы

Фото © РИА Новости/Дмитрий Козлов

После войны Гризодубова долгое время занимала пост заместителя начальника НИИ-17 по лётной части. С середины 60-х почти 10 лет она возглавляла Научно-исследовательский лётно-испытательный центр. Позднее вернулась в НИИ-17, где работала почти до самой смерти. В 1986 году в дополнение ко всем своим наградам она получила ещё и звезду Героя социалистического труда.

Личная жизнь знаменитой лётчицы сложилась не так удачно, как её карьера. С супругом, лётчиком-испытателем Виктором Соколовым, они развелись. По слухам, не без влияния матери лётчицы, которая будто бы изводила зятя придирками и упрёками. Единственный сын Валерий умер в возрасте 50 лет, ещё при её жизни.