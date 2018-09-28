В Нигерии 18 человек стали жертвами вооружённого нападения
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В Нигерии в городе Джос, столице штата Плато, в результате вооружённого нападения погибло восемнадцать человек. Об этом пишет газета Nigerian Tribune.
Отмечается, что злоумышленники открыли беспорядочную стрельбу по толпе людей. В итоге 14 человек были убиты на месте, а ещё четыре скончались от многочисленных ранений.
По предварительной информации, нападение могли совершить представители народности фулани.
Стоит отметить, это не первый случай вооружённого конфликта в Нигерии из-за пастбищных земель между скотоводами фулани и оседлыми деревенскими жителями. За последние несколько лет в результате стычек погибли тысячи нигерийцев.