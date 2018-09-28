В Нигерии 18 человек стали жертвами вооружённого нападения

В Нигерии в городе Джос, столице штата Плато, в результате вооружённого нападения погибло восемнадцать человек. Об этом пишет газета Nigerian Tribune.

Отмечается, что злоумышленники открыли беспорядочную стрельбу по толпе людей. В итоге 14 человек были убиты на месте, а ещё четыре скончались от многочисленных ранений.

По предварительной информации, нападение могли совершить представители народности фулани.