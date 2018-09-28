Лавров рассказал о намерении России развивать отношения с ЦАР

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече с главой Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой заявил, что РФ намерена развивать отношения с ЦАР.

Как указывается в сообщении МИД РФ, в ходе беседы Лавров и Туадера обсуждали актуальные вопросы политического, торгово-экономического и гуманитарного партнёрства. При этом глава МИД отметил "нацеленность на развитие отношений" между странами.

— Наши последние контакты позволили перезапустить сотрудничество между нашими странами, и за это я вас благодарю, — заявил в ответ президент Центральноафриканской Республики.

Также ранее на встрече на полях Генассамблеи ООН Туадера заверил главу МИД РФ, что власти ЦАР держат на контроле расследование гибели российских журналистов.