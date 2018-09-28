Лавров рассказал о намерении России развивать отношения с ЦАР
Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече с главой Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой заявил, что РФ намерена развивать отношения с ЦАР.
Как указывается в сообщении МИД РФ, в ходе беседы Лавров и Туадера обсуждали актуальные вопросы политического, торгово-экономического и гуманитарного партнёрства. При этом глава МИД отметил "нацеленность на развитие отношений" между странами.
— Наши последние контакты позволили перезапустить сотрудничество между нашими странами, и за это я вас благодарю, — заявил в ответ президент Центральноафриканской Республики.
Также ранее на встрече на полях Генассамблеи ООН Туадера заверил главу МИД РФ, что власти ЦАР держат на контроле расследование гибели российских журналистов.
Как сообщал Лайф, представители СМИ Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты 31 июля. Отмечалось, что перед смертью журналистов могли похитить и допрашивать. При этом Следственный комитет России назначил судебно-медицинские экспертизы тел погибших в ЦАР журналистов.