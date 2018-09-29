Рэпер Lil Pump отменил тур и не приедет в Москву

По словам менеджмента артиста, все деньги за купленные билеты на концерты будут возвращены.

Американский рэпер Газзи Гарсия, более известный под псевдонимом Lil Pump, отменил тур Harvard Dropout. Деньги за купленные билеты будут возвращены. Об этом сообщает издание Complex.

В тур Harvard Dropout входил концерт в Москве. Он должен был состояться 11 декабря. Организаторы московского концерта пока не комментируют ситуацию.

Напомним, в начале сентября рэпер попал в тюрьму на два месяца. Причина — нарушение режима условного освобождения. Срок артист получил за езду без прав и чужой номер на машине.