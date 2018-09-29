В ГД поступил пакет документов федерального бюджета России на 2019–2021 годы
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Рассмотрение запланировано на 24 октября в первом чтении, 14 ноября — во втором и 20 ноября — в третьем.
В Государственную думу России поступил пакет документов федерального бюджета РФ на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. Уведомление об этом появилось в базе данных нижней палаты парламента.
На 1 октября запланировано внеочередное заседание совета Госдумы, посвящённое проекту бюджета.
Проект федерального бюджета и сопутствующие законопроекты ГД планирует рассмотреть в первом чтении 24 октября, во втором чтении 14 ноября и в третьем — 20 ноября.