Режиссёр "Звёздных войн" снял клип популярной музыкальной группы
Фото: © Кадр из видео YouTube/lcdsoundsystem
Райан Джонсон с помощью видеоряда рассказал простую, но трогательную историю, не используя реплики персонажей.
Новый клип группы LCD Soundsystem появился на YouTube. Изначально видео было доступно только на сервисе Tidal. Шестиминутный клип рассказывает историю создания телепорта.
Режиссёр клипа — Райан Джонсон. Он снимал фильм "Звёздные войны. Последние джедаи". По словам постановщика, он смонтировал клип у себя дома на iMac Pro. Джонсон признался, что это его первая работа со времён фильма "Кирпич" (2005 год), которую он монтировал без чужой помощи.
Оператор клипа — Стив Йедлин. Ранее он работал с Джонсоном над "Кирпичом", "Петлёй Времени" и "Последними джедаями".