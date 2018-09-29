Шведскую академию могут лишить права вручать Нобелевскую премию по литературе

Организация уже согласилась пересмотреть свой регламент, в том числе и состав членов Нобелевского комитета.

Шведская академия может быть лишена права вручать Нобелевскую премию по литературе, если в ней не будет проведена существенная реорганизация. Об этом рассказал глава Нобелевского фонда Ларс Хейкенстен в интервью агентству Reuters.

— Если всё будет продолжаться таким образом и если им не удастся восстановить легитимность, мы можем быть вынуждены предпринять решительные шаги. Одним из таких шагов может стать запрос разрешения на то, чтобы какая-то другая организация отвечала за приз, — сказал Хейкенстен.

По имеющимся данным, академия уже дала согласие на пересмотр своего регламента, в том числе и состав Нобелевского комитета. По мнению Хейкенстена, его члены не должны быть замешаны в скандалах.

Отметим, что кризис в Шведской академии начался после заявления 18 женщин о домогательствах к ним со стороны директора стокгольмского литературного клуба "Форум" Жана-Клода Арно. Стоит подчеркнуть, что он связан со Шведской академией. Арно отрицает все обвинения.