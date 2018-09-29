Президент Хорватии рассказала, за кого болел Путин в финале ЧМ-2018

Она также подчеркнула, что российский лидер был очень добр и заглянул в раздевалки обеих команд.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович рассказала, что в финале Чемпионата мира по футболу — 2018 в Москве российский лидер Владимир Путин поддерживал команду её страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мне показалось, что Путин всё же чуть больше болел за Хорватию. После игры сказала это министру иностранных дел России Лаврову, — заявила Грабар-Китарович.

Она также добавила, что это и не особо важно, кому сопереживал российский лидер, а намного более значимым является то, что он был очень добр и заглянул в раздевалки обеих команд.