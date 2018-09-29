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Регион
Опубликовано 29 сентября 2018, 14:04

Президент Хорватии рассказала, за кого болел Путин в финале ЧМ-2018

Колинда Грабар-Китарович и Владимир Путин. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Никольский

Колинда Грабар-Китарович и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Она также подчеркнула, что российский лидер был очень добр и заглянул в раздевалки обеих команд.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович рассказала, что в финале Чемпионата мира по футболу — 2018 в Москве российский лидер Владимир Путин поддерживал команду её страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мне показалось, что Путин всё же чуть больше болел за Хорватию. После игры сказала это министру иностранных дел России Лаврову, — заявила Грабар-Китарович.

Она также добавила, что это и не особо важно, кому сопереживал российский лидер, а намного более значимым является то, что он был очень добр и заглянул в раздевалки обеих команд.

Напомним, что в финале чемпионата мира 2018 сборная Франции обыграла команду Хорватии со счётом 4:2.

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Артур Белкин
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