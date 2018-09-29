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Регион
Опубликовано 29 сентября 2018, 11:55

Apple блокирует приложения для идентификации личности по лицу и голосу

Фото: &copy; Shutterstock

Фото: © Shutterstock

Американская корпорация отказалась пропускать подобные программы в магазин App Store.

Компания Apple решила не пропускать в свой магазин приложений App Store программы, которые позволяют произвести идентификацию личности по лицу и голосу. Ранее сообщалось, что российские банки хотят перейти на новый уровень взаимодействия с клиентами.

В частности, банки хотят, чтобы через смартфон можно было произвести идентификацию пользователя с помощью голоса и лица. После этого данные о клиенте будут поступать кредитным организациям.

Благодаря этому можно будет избавиться от необходимости хотдить в отделения банков. Например, пользователи смогут получать кредиты сразу со своего смартфона. Однако добиться этого результата мешает тот факт, что Apple выступает против внедрения подобного программного обеспечения в App Store.

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Сергей Сурепин
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