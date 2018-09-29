Apple блокирует приложения для идентификации личности по лицу и голосу

Американская корпорация отказалась пропускать подобные программы в магазин App Store.

Компания Apple решила не пропускать в свой магазин приложений App Store программы, которые позволяют произвести идентификацию личности по лицу и голосу. Ранее сообщалось, что российские банки хотят перейти на новый уровень взаимодействия с клиентами.

В частности, банки хотят, чтобы через смартфон можно было произвести идентификацию пользователя с помощью голоса и лица. После этого данные о клиенте будут поступать кредитным организациям.