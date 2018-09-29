Ещё один мужчина обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах
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В иске, который подан массажистом, идёт речь об "умышленном причинении эмоциональных страданий".
Мужчина, чьё имя не разглашается, подал в суд на американского актёра Кевина Спейси. Звезду сериала "Карточный домик" обвинили в домогательствах. Об этом сообщает издание The Guardian.
Мужчина — массажист по профессии. Он обвиняет Спейси в домогательствах во время сеанса массажа в доме актёра в Малибу (Калифорния, США). Это произошло в 2016 году. В поданном иске идёт речь об "оскорбительных действиях" и "умышленном причинении эмоциональных страданий". Мужчина также заявил об инциденте в полицию Лос-Анджелеса.
Напомним, в 2017 году вокруг Спейси начался скандал. Это произошло после того, как актёр Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые якобы произошли около 30 лет назад. В связи с этим актёра уволили из сериала "Карточный домик", а в начале сентября 2018 года с него сняли обвинения в сексуальных домогательствах.