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Регион
Опубликовано 29 сентября 2018, 11:53

Ещё один мужчина обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

Фото: &copy;&nbsp;Wikimedia Commons

Фото: © Wikimedia Commons

В иске, который подан массажистом, идёт речь об "умышленном причинении эмоциональных страданий".

Мужчина, чьё имя не разглашается, подал в суд на американского актёра Кевина Спейси. Звезду сериала "Карточный домик" обвинили в домогательствах. Об этом сообщает издание The Guardian.

Мужчина — массажист по профессии. Он обвиняет Спейси в домогательствах во время сеанса массажа в доме актёра в Малибу (Калифорния, США). Это произошло в 2016 году. В поданном иске идёт речь об "оскорбительных действиях" и "умышленном причинении эмоциональных страданий". Мужчина также заявил об инциденте в полицию Лос-Анджелеса.

Напомним, в 2017 году вокруг Спейси начался скандал. Это произошло после того, как актёр Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые якобы произошли около 30 лет назад. В связи с этим актёра уволили из сериала "Карточный домик", а в начале сентября 2018 года с него сняли обвинения в сексуальных домогательствах.

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Сергей Сурепин
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