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Опубликовано 29 сентября 2018, 14:56

Следующий iPhone может получить "невидимые" камеры

Фото: &copy; Apple

Фото: © Apple

Информацию об этом раскрыл Джефф Пу — аналитик инвестиционной китайской компании GF Securities.

Компания Apple планирует в будущие свои смартфоны установить фронтальные камеры, которые не будут сразу видны. Об этом сообщает Inverse.

Ранее стало известно, что компания Largan Precision (поставщик объективов камер для iPhone) разрабатывает специальное чёрное покрытие для линз фронтальных камер. Это позволит легко сделать их незаметными.

Аналитик считает, что производитель смартфонов может использовать эту технологию в 2020 году. Учитывая тёплые отношения Largan с Apple, велика вероятность того, что такие скрытые камеры появятся в будущих iPhone.

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Сергей Сурепин
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