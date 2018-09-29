Следующий iPhone может получить "невидимые" камеры

Информацию об этом раскрыл Джефф Пу — аналитик инвестиционной китайской компании GF Securities.

Компания Apple планирует в будущие свои смартфоны установить фронтальные камеры, которые не будут сразу видны. Об этом сообщает Inverse.

Ранее стало известно, что компания Largan Precision (поставщик объективов камер для iPhone) разрабатывает специальное чёрное покрытие для линз фронтальных камер. Это позволит легко сделать их незаметными.