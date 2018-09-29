LEGO создала конструкторы для взрослых

Новые наборы выглядят намного сложнее вариантов для детей, а также могут использоваться в интерьере.

Компания LEGO показала конструкторы серии FORMA. Это механические модели, в которых есть детали со сложным строением, движущиеся части, а также декоративные элементы. Об этом сообщает WIRED.

По этому поводу компания опубликовала видео. LEGO показала модели рыб. Они состоят из 294 частей: после сборки модели можно будет привести в движение, имитируя повадки рыб. Конструктор собирается на специальной подставке — её можно установить на стол или полку.