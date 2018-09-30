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Регион
Опубликовано 30 сентября 2018, 08:07

Основатели Led Zeppelin вновь предстанут перед судом из-за Stairway to Heaven

Джон Бонэм, Роберт Плант, Джимми Пейдж, Джон Пол Джонс (слева направо). Фото: ledzeppelin.com

Джон Бонэм, Роберт Плант, Джимми Пейдж, Джон Пол Джонс (слева направо). Фото: ledzeppelin.com

Решение по данному иску может обернуться многомиллионными убытками для известных рокеров.

Основатели легендарной рок-группы Led Zeppelin Джимми Пэйдж и Роберт Плант вновь предстанут перед судом Лос-Анджелеса из-за обвинений в плагиате. Поводом для новых разбирательств стала отмена оправдательного решения 2016 года по делу о краже мелодии у группы Spirit. Об этом сообщает Reuters.

По утверждению истцов, вступление к самой знаменитой песне Led Zeppelin — Stairway to Heaven 1971 года очень похоже на начало их композиции Taurus, написанной в 1968 году. В 2016 году суд не нашёл плагиата в рок-композиции. Однако сейчас вышестоящая инстанция в Сан-Франциско утверждает, что присяжные были введены в заблуждение два года назад и дело надо пересмотреть.

Как пишет агентство, решение по данному иску может обернуться многомиллионными убытками для основателей группы Джимми Пейджа и Роберта Планта.

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Алёна Темирчиева
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