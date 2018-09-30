Основатели Led Zeppelin вновь предстанут перед судом из-за Stairway to Heaven

Основатели легендарной рок-группы Led Zeppelin Джимми Пэйдж и Роберт Плант вновь предстанут перед судом Лос-Анджелеса из-за обвинений в плагиате. Поводом для новых разбирательств стала отмена оправдательного решения 2016 года по делу о краже мелодии у группы Spirit. Об этом сообщает Reuters.

По утверждению истцов, вступление к самой знаменитой песне Led Zeppelin — Stairway to Heaven 1971 года очень похоже на начало их композиции Taurus, написанной в 1968 году. В 2016 году суд не нашёл плагиата в рок-композиции. Однако сейчас вышестоящая инстанция в Сан-Франциско утверждает, что присяжные были введены в заблуждение два года назад и дело надо пересмотреть.