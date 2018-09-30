Депутат Госдумы Ганзя заявила, что её слова о нехватке зарплаты "перевернули"

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя объяснила, что её слова о нехватке зарплаты "перевернули".

— Перевернули мои слова. Мне не хватает заработной платы, сказала я, на то, чтобы помочь всем, кто обращается ко мне за материальной помощью. Первую часть фразы они, значит, раздули, а про вторую скромно промолчали, — цитирует депутата РИА "Новости".