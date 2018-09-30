Депутат Госдумы Ганзя заявила, что её слова о нехватке зарплаты "перевернули"
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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя объяснила, что её слова о нехватке зарплаты "перевернули".
— Перевернули мои слова. Мне не хватает заработной платы, сказала я, на то, чтобы помочь всем, кто обращается ко мне за материальной помощью. Первую часть фразы они, значит, раздули, а про вторую скромно промолчали, — цитирует депутата РИА "Новости".
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя пожаловалась, что от её ежемесячной зарплаты ничего не остаётся, так как всё уходит на покупку различных товаров для избирателей, которым требуется помощь. После этого в парламенте началось обсуждение вопроса о выделении представительских расходов.