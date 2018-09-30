Болельщики разбили голову арбитру футбольного матча в Шотландии
Фото: © Twitter/Stu Houghton
Болельщики матча "Ливингстоном" — "Рейнджерс" Шотландской премьер-лиги бросили с трибун неизвестный предмет, который попал в голову помощника главного арбитра.
Break in play at Livingston as the assistant referee receives treatment for a head wound after being hit by something thrown by the crowd.— Emma Dodds (@Sports_EmmaD) 30 сентября 2018 г.
The behavior of some football fans is utterly dispicable. Unacceptable. #RangersFC #LivingstonFC pic.twitter.com/BHoMXg9phR
Матч пришлось приостановить, чтобы оказать судье медицинскую помощь. Когда кровотечение удалось остановить, игра продолжилась, арбитр вернулся к выполнению своих обязанностей.