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Опубликовано 30 сентября 2018, 23:24

Болельщики разбили голову арбитру футбольного матча в Шотландии

Фото: &copy; Twitter/Stu Houghton&rlm;

Фото: © Twitter/Stu Houghton‏

Болельщики матча "Ливингстоном" — "Рейнджерс" Шотландской премьер-лиги бросили с трибун неизвестный предмет, который попал в голову помощника главного арбитра.

Матч пришлось приостановить, чтобы оказать судье медицинскую помощь. Когда кровотечение удалось остановить, игра продолжилась, арбитр вернулся к выполнению своих обязанностей.

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Александра Вишнякова
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