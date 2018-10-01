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Регион
Опубликовано 1 октября 2018, 10:04

"Лысый из Brazzers" теперь "гоняет" в Fortnite

Скриншот видео&nbsp;SinsTV

Скриншот видео SinsTV

Звезда порно решился пойти на не самый очевидный шаг и начал записывать видео о том, как он проводит время в популярной игре.

Fortnite с каждым днём становится всё популярнее. В шутер уже играл знаменитый канадский рэпер Дрейк. Теперь очередь дошла до Джонни Синса, порноактёра, известного в Интернете как "лысый из Brazzers".

Синс опубликовал видео с тем, как он играет в Fortnite. Ролик появился на его персональном YouTube-канале. Это первый раз, когда актёр играет в Fortnite.

На записи видно, что игра тормозила, а Синсу не удалось никого убить. Несмотря на это, на протяжении всего ролика Синс находился в хорошем настроении, а в конце рассказал, что он надеется когда-нибудь убить своего первого соперника. Также актёр пообещал выпускать больше подобного контента.

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Сергей Сурепин
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