"Лысый из Brazzers" теперь "гоняет" в Fortnite
Скриншот видео SinsTV
Звезда порно решился пойти на не самый очевидный шаг и начал записывать видео о том, как он проводит время в популярной игре.
Fortnite с каждым днём становится всё популярнее. В шутер уже играл знаменитый канадский рэпер Дрейк. Теперь очередь дошла до Джонни Синса, порноактёра, известного в Интернете как "лысый из Brazzers".
Синс опубликовал видео с тем, как он играет в Fortnite. Ролик появился на его персональном YouTube-канале. Это первый раз, когда актёр играет в Fortnite.
На записи видно, что игра тормозила, а Синсу не удалось никого убить. Несмотря на это, на протяжении всего ролика Синс находился в хорошем настроении, а в конце рассказал, что он надеется когда-нибудь убить своего первого соперника. Также актёр пообещал выпускать больше подобного контента.