"Лысый из Brazzers" теперь "гоняет" в Fortnite

Звезда порно решился пойти на не самый очевидный шаг и начал записывать видео о том, как он проводит время в популярной игре.

Fortnite с каждым днём становится всё популярнее. В шутер уже играл знаменитый канадский рэпер Дрейк. Теперь очередь дошла до Джонни Синса, порноактёра, известного в Интернете как "лысый из Brazzers".

Синс опубликовал видео с тем, как он играет в Fortnite. Ролик появился на его персональном YouTube-канале. Это первый раз, когда актёр играет в Fortnite.