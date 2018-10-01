В Google нашли текстовую игру

Пасхалку удалось обнаружить в коде поисковой системы, однако никто не знает, сколько этому секрету лет.

Пользователь Reddit под псевдонимом u/attempt_number_1 недавно поделился необычной находкой. Ему удалось запустить в коде сайта Google текстовую RPG.

В настоящий момент никто не знает, сколько этому секрету лет. На прохождение игры, по словам пользователя, может уйти полтора часа. Для того, чтобы поиграть в RPG, необходимо зайти в Google в режиме инкогнито, а после ввести в поисковую строку text adventure. После необходимо нажать клавишу F12 и выбрать в появившемся окне выбрать вкладку Console. Для начала игры надо написать в консоли Yes.