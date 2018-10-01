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Опубликовано 1 октября 2018, 10:14

В Google нашли текстовую игру

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Пасхалку удалось обнаружить в коде поисковой системы, однако никто не знает, сколько этому секрету лет.

Пользователь Reddit под псевдонимом u/attempt_number_1 недавно поделился необычной находкой. Ему удалось запустить в коде сайта Google текстовую RPG.

В настоящий момент никто не знает, сколько этому секрету лет. На прохождение игры, по словам пользователя, может уйти полтора часа. Для того, чтобы поиграть в RPG, необходимо зайти в Google в режиме инкогнито, а после ввести в поисковую строку text adventure. После необходимо нажать клавишу F12 и выбрать в появившемся окне выбрать вкладку Console. Для начала игры надо написать в консоли Yes.

Секретная игра работает только в домене .com. Российский вариант Google не выдаст пасхалку. Что же касается самой игры, то в ней необходимо найти буквы из логотипа поисковика. Сделать это нужно с помощью простых текстовых указаний вроде "идти на север" или "идти на запад", а также действий типа "взять", "открыть инвентарь" и "использовать".

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Сергей Сурепин
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