Создателей Half-Life обвинили в расизме из-за игры Artifact

Оказалось, что геймерам не понравилась одна из карт, которая наносит удар хлыстом только "чёрным героям".

Карточная игра Artifact, за разработку которой отвечает компания Valve, выйдет 28 ноября. Однако информации о ней пока не очень много. Недавно разработчики опубликовали изображение с новыми картами — одна из них не понравилась геймерам.

Valve указала характеристики новых карт. Однако геймеров смутила карта "Щёлкнуть хлыстом". Дело в том, что действие этой карты, а именно удар хлыстом, приходится на "чёрного героя". Хоть карта и даёт положительный эффект, многие усмотрели в этом расизм.