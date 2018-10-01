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Опубликовано 1 октября 2018, 10:34

Создателей Half-Life обвинили в расизме из-за игры Artifact

Фото &copy; Valve

Фото © Valve

Оказалось, что геймерам не понравилась одна из карт, которая наносит удар хлыстом только "чёрным героям".

Карточная игра Artifact, за разработку которой отвечает компания Valve, выйдет 28 ноября. Однако информации о ней пока не очень много. Недавно разработчики опубликовали изображение с новыми картами — одна из них не понравилась геймерам.

Valve указала характеристики новых карт. Однако геймеров смутила карта "Щёлкнуть хлыстом". Дело в том, что действие этой карты, а именно удар хлыстом, приходится на "чёрного героя". Хоть карта и даёт положительный эффект, многие усмотрели в этом расизм.

После всплеска негодования компания Valve сообщила о том, что сменит название карты. Теперь она называется "Скоординированное нападение".

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Сергей Сурепин
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