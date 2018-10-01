Том Харди хочет сняться в "Мстителях" в роли Венома

Том Харди дал новое интервью. Исполнитель главной роли в фильме "Веном" признался, что он вовсе не прочь сыграть монстра в одном фильме с супергероями из "Мстителей".

Предполагается, что в будущем фильме "Мстители" персонаж Харди противостоял бы супергероям. В частности, он мог бы сразиться с Человеком-пауком, а также Железным Человеком. Правда, скорее всего, этого никогда не произойдёт, как минимум потому, что права на фильм "Веном" и всех героев "Человека-паука" принадлежат Sony, а на большинство персонажей Marvel — компании Disney.