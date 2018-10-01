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Регион
Опубликовано 1 октября 2018, 10:45

Том Харди хочет сняться в "Мстителях" в роли Венома

Кадр фильма "Веном"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Веном"/ © Кинопоиск

По мнению популярного голливудского актёра, суперзлодей мог бы сразиться с Человеком-пауком.

Том Харди дал новое интервью. Исполнитель главной роли в фильме "Веном" признался, что он вовсе не прочь сыграть монстра в одном фильме с супергероями из "Мстителей".

Предполагается, что в будущем фильме "Мстители" персонаж Харди противостоял бы супергероям. В частности, он мог бы сразиться с Человеком-пауком, а также Железным Человеком. Правда, скорее всего, этого никогда не произойдёт, как минимум потому, что права на фильм "Веном" и всех героев "Человека-паука" принадлежат Sony, а на большинство персонажей Marvel — компании Disney.

Напомним, фильм "Веном" выходит в российский прокат 4 октября.

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Сергей Сурепин
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