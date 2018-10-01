Artifact включили в программу Всероссийской киберспортивной студенческой лиги

Разработкой новой игры занимается компания Valve, однако официального релиза пока не было.

В сезоне 2018/2019 во Всероссийской студенческой киберспортивной лиге пройдут соревнования по игре Artifact. Это стало известно из положения, выпущенного Федерацией компьютерного спорта России.

В соревнованиях участие принимают сборные вузов и ссузов. Сборная команды должна включать в себя составы по каждому из видов программы: Warface, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Artifact.

Во всех 5 дисциплинах соревнования будут состоять из трёх этапов: регионального (январь — март 2019 года), зонального (апрель) и финального (июнь). Общий призовой фонд — 3,06 миллиона рублей.