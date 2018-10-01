Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября 2018, 10:55

Artifact включили в программу Всероссийской киберспортивной студенческой лиги

Фото &copy; Valve

Фото © Valve

Разработкой новой игры занимается компания Valve, однако официального релиза пока не было.

В сезоне 2018/2019 во Всероссийской студенческой киберспортивной лиге пройдут соревнования по игре Artifact. Это стало известно из положения, выпущенного Федерацией компьютерного спорта России.

В соревнованиях участие принимают сборные вузов и ссузов. Сборная команды должна включать в себя составы по каждому из видов программы: Warface, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Artifact.

Во всех 5 дисциплинах соревнования будут состоять из трёх этапов: регионального (январь — март 2019 года), зонального (апрель) и финального (июнь). Общий призовой фонд — 3,06 миллиона рублей.

Напомним, Artifact — коллекционная карточная онлайн-игра от Valve по мотивам вселенной Dota 2. Релиз игры на ПК запланирован на 28 ноября 2018 года, версия для мобильных платформ выйдет в 2019 году.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • студенты
  • Игры
  • геймеры
  • Россия
  • киберспорт
  • dota2
  • valve
  • artifact
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar