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Опубликовано 1 октября 2018, 11:05

Авторы "Дэдпула-2" выпустят детскую версию фильма

Кадр фильма "Дэдпул 2"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Дэдпул 2"/ © Кинопоиск

Картина, которую смогут посмотреть даже самые маленькие фанаты комиксов, выйдет в декабре.

Актёр Райан Рейнольдс опубликовал кадр из фильма "Дэдпул-2". Своими действиями звезда Голливуда подтвердил, что лента получит детскую версию (PG-13).

Переиздание с пониженным возрастным рейтингом (оригинал предназначался только для совершеннолетних) выйдет в кинотеатрах 21 декабря 2018 года. Фильм будут показывать в ограниченном прокате.

В обновлённой версии ленты будет меньше ругательств и кровавых сцен. Пока что нет информации, выйдет ли детская версия фильм в прокат на территории России.

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Сергей Сурепин
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