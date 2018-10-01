Авторы "Дэдпула-2" выпустят детскую версию фильма
Кадр фильма "Дэдпул 2"/ © Кинопоиск
Картина, которую смогут посмотреть даже самые маленькие фанаты комиксов, выйдет в декабре.
Актёр Райан Рейнольдс опубликовал кадр из фильма "Дэдпул-2". Своими действиями звезда Голливуда подтвердил, что лента получит детскую версию (PG-13).
Переиздание с пониженным возрастным рейтингом (оригинал предназначался только для совершеннолетних) выйдет в кинотеатрах 21 декабря 2018 года. Фильм будут показывать в ограниченном прокате.
В обновлённой версии ленты будет меньше ругательств и кровавых сцен. Пока что нет информации, выйдет ли детская версия фильм в прокат на территории России.