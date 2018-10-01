Создатели Minecraft выпустят игру в стиле Diablo
Разработчики уже показали видео из будущей игры, в которой геймерам предстоит сражаться с нечистью.
Компания Mojang во время проведения мероприятия Minecon анонсировала новую игру. Она получила название Minecraft: Dungeons.
Новый проект вдохновлён классическими играми, в которых нужно заниматься уничтожением монстров в подземельях. Таким образом, разработчики планируют выпустить своеобразную версию Minecraft в стиле Diablo.
Новая игра должна выйти в 2019 году. Пока речь идёт только о версии для ПК.