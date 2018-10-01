Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября 2018, 11:25

Создатели Minecraft выпустят игру в стиле Diablo

Скриншот видео&nbsp;Minecraft
Скриншот видео Minecraft

Разработчики уже показали видео из будущей игры, в которой геймерам предстоит сражаться с нечистью.

Компания Mojang во время проведения мероприятия Minecon анонсировала новую игру. Она получила название Minecraft: Dungeons.

Новый проект вдохновлён классическими играми, в которых нужно заниматься уничтожением монстров в подземельях. Таким образом, разработчики планируют выпустить своеобразную версию Minecraft в стиле Diablo.

Новая игра должна выйти в 2019 году. Пока речь идёт только о версии для ПК.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • США
  • minecraft
  • diablo
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar