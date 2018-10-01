Популярного стримера по Dota 2 заблокировали из-за песни Maroon 5
Фото © Instagram/alohadanceq
Теперь у геймера нет доступа к платформе Twitch, на которой геймеры проводят трансляции игр.
Стример Илья Коробкин (псевдоним — AlohaDance) получил вечный бан на Twitch. Это произошло из-за того, что во время трансляции геймер слушал песню Maroon 5 — Girls Like You.
По словам Коробкина, он был партнёром развлекательной платформы Twitch и стримил для большой аудитории, но теперь его канал заблокирован. Геймер признался, что не планировал зарабатывать на песне группы, поэтому просит коллектив снять санкции сего канала.
В частности, Коробкин просит группу связаться с комиссией DMCA, чтобы отозвать жалобу. Заниматься этим вопросом теперь будет Международная федерация производителей фонограмм.