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Опубликовано 1 октября 2018, 11:45

Популярного стримера по Dota 2 заблокировали из-за песни Maroon 5

Фото &copy; Instagram/alohadanceq

Фото © Instagram/alohadanceq

Теперь у геймера нет доступа к платформе Twitch, на которой геймеры проводят трансляции игр.

Стример Илья Коробкин (псевдоним — AlohaDance) получил вечный бан на Twitch. Это произошло из-за того, что во время трансляции геймер слушал песню Maroon 5 — Girls Like You.

По словам Коробкина, он был партнёром развлекательной платформы Twitch и стримил для большой аудитории, но теперь его канал заблокирован. Геймер признался, что не планировал зарабатывать на песне группы, поэтому просит коллектив снять санкции сего канала.

В частности, Коробкин просит группу связаться с комиссией DMCA, чтобы отозвать жалобу. Заниматься этим вопросом теперь будет Международная федерация производителей фонограмм.

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Сергей Сурепин
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