Фанатам смешанных единоборств показали мультфильм про свинку Пеппу вместо боя
Британские поклонники кровавых поединков вынуждены были довольствоваться детской анимацией.
Британский телевизионный канал Channel 5 вместо главного боя турнира Bellator включил мультфильм про свинку Пеппу. Изначально канал должен был показывать поединок между Гегардом Мусаси и Рори Макдональдом.
Причина отмены показа главного события вечера — ограничения по демонстрации контента. Дело в том, что, согласно британским законам, в выходной день на телевидении с 6 утра нельзя показывать контент с ограничением 15+.
Представители Bellator заявили, что им очень неудобно перед телезрителями. В самом поединке за титул в среднем весе Мусаси отправил Макдональда в нокаут и защитил чемпионский пояс.