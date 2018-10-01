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Опубликовано 1 октября 2018, 12:35

Фанатам смешанных единоборств показали мультфильм про свинку Пеппу вместо боя

Скриншот видео&nbsp;Свинка Пеппа Русский - Официальный канал

Британские поклонники кровавых поединков вынуждены были довольствоваться детской анимацией.

Британский телевизионный канал Channel 5 вместо главного боя турнира Bellator включил мультфильм про свинку Пеппу. Изначально канал должен был показывать поединок между Гегардом Мусаси и Рори Макдональдом.

Причина отмены показа главного события вечера — ограничения по демонстрации контента. Дело в том, что, согласно британским законам, в выходной день на телевидении с 6 утра нельзя показывать контент с ограничением 15+.

Представители Bellator заявили, что им очень неудобно перед телезрителями. В самом поединке за титул в среднем весе Мусаси отправил Макдональда в нокаут и защитил чемпионский пояс.

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Сергей Сурепин
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