Американский телеканал запретил Канье Уэсту поддерживать Трампа

Вы видели, как они смеялись надо мной. Вы слышали, как они кричали на меня. Они травили меня. Они травили меня за кулисами: "Как тебе может нравиться Трамп?" Он расист, заявляли они. Если бы меня беспокоил расизм, я бы давным-давно уехал из США.