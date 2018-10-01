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Опубликовано 1 октября 2018, 12:46

Американский телеканал запретил Канье Уэсту поддерживать Трампа

Фото:&nbsp;&copy; AP Photo

Фото: © AP Photo

Рэпер высказал свою политическую позицию и надел кепку с надписью Make America Great Again.

В американском шоу Saturday Night Live вырезали монолог популярного рэпера Канье Уэста, где он заявил о поддержке президента США Дональда Трампа. Передача транслировалась телекомпанией NBC.

Вы видели, как они смеялись надо мной. Вы слышали, как они кричали на меня. Они травили меня. Они травили меня за кулисами: "Как тебе может нравиться Трамп?" Он расист, заявляли они. Если бы меня беспокоил расизм, я бы давным-давно уехал из США.

Канье Уэст

Рэпер высказал свою политическую позицию. Он надел кепку с надписью Make America Great Again — предвыборным слоганом Трампа. После речи Уэста зрители в зале выразили неодобрительные выкрики.

Вместе с этим Канье Уэст заявил, что он всё ещё планирует выдвигаться в президенты США. Рэпер хочет пойти на выборы в 2020 году.

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Сергей Сурепин
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