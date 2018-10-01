Ким Кардашьян показала костюм из долларов. Это новый тренд

Популярная американская светская львица продолжает возвращать в моду старые вещи.

Телевизионная звезда и гроза "Инстаграма" Ким Кардашьян опять поразила публику своим невероятным нарядом. На этот раз супруга Канье Уэста предстала перед публикой в костюме из долларов.

Кардашьян решила использовать эффектный и "дорогой" образ. Она использовала тренч из осенней коллекции Jeremy Scott. Что самое интересное, эта вещь выходила в 2001 году — именно 17 лет назад была мода на вещи с денежными принтами.