Ким Кардашьян показала костюм из долларов. Это новый тренд
Фото © Instagram/kimkardashiansnap
Популярная американская светская львица продолжает возвращать в моду старые вещи.
Телевизионная звезда и гроза "Инстаграма" Ким Кардашьян опять поразила публику своим невероятным нарядом. На этот раз супруга Канье Уэста предстала перед публикой в костюме из долларов.
Кардашьян решила использовать эффектный и "дорогой" образ. Она использовала тренч из осенней коллекции Jeremy Scott. Что самое интересное, эта вещь выходила в 2001 году — именно 17 лет назад была мода на вещи с денежными принтами.
Свой наряд светская львица дополнила сапогами с таким же принтом и золотой сумочкой в виде мешка с деньгами. Отметим, что в таком образе супруга Канье Уэста отправилась на закрытую вечеринку для миллионеров.