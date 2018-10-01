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Регион
Опубликовано 1 октября 2018, 15:07

Хинштейн пожаловался в ГД за угрозы Жириновского измазать фекалиями

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Коллаж: &copy; L!FE. Фото: &copy; РИА Новости/Валерий Мельников/Владимир Макаров

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Коллаж: © L!FE. Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников/Владимир Макаров

Также, по утверждению парламентария, во время рекламной паузы коллега обзывал его подлецом и негодяем.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн подал официальную жалобу на лидера ЛДПР Владимира Жириновского в думскую комиссию по этике за оскорбления и угрозы измазать фекалиями 12 сентября во время записи программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым". Документ парламентарий опубликовал в "Твиттере".

— Во время рекламной паузы Жириновский В.В. начал меня оскорблять, называть подлецом, негодяем, обещая измазать с ног до головы говном. Только после того, как я начал снимать происходящее на камеру мобильного телефона, он прекратил свои действия, — говорится в жалобе.

Кроме того, по утверждению Хинштейна, лидер ЛДПР "позволил себе ряд антисемитских высказываний". В связи с этим депутат призывает привлечь коллегу к ответственности за разжигание межнациональной розни и возбуждение ненависти по признакам национальности. Парламентарий также оставил за собой право обратиться за защитой своей чести, достоинства и деловой репутации к правоохранителям.

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Алёна Темирчиева
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