Хинштейн пожаловался в ГД за угрозы Жириновского измазать фекалиями

Также, по утверждению парламентария, во время рекламной паузы коллега обзывал его подлецом и негодяем.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн подал официальную жалобу на лидера ЛДПР Владимира Жириновского в думскую комиссию по этике за оскорбления и угрозы измазать фекалиями 12 сентября во время записи программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым". Документ парламентарий опубликовал в "Твиттере".

Подал официальную жалобу в комиссию @dumagovru по этике на В.Жириновского, в связи с его оскорблениями в мой адрес в эфире программы “Вечер с @VRSoloviev” 12.09.2018 г. pic.twitter.com/HPqyz0AfzX — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 1 октября 2018 г.

— Во время рекламной паузы Жириновский В.В. начал меня оскорблять, называть подлецом, негодяем, обещая измазать с ног до головы говном. Только после того, как я начал снимать происходящее на камеру мобильного телефона, он прекратил свои действия, — говорится в жалобе.

Как вам истерика Жириновского у @VRSoloviev? В перерыве, едва выключили мотор, он завизжал: Подлец! Подонок! Вымажу тебя г...ном! Пошёл вон отсюда. @VRSoloviev и редактора кое-как сдерживали старика. Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился. pic.twitter.com/voQ5SGwzHW — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 12 сентября 2018 г.