Канье Уэст пригласил бездомного рэпера в свою студию для записи новой песни

Этим рэпером стал Nino Blu. Канье услышал, как тот читает свои строки на улице в Нью-Йорке.

Популярный американский рэпер Канье Уэст стал героем дня. Дело всё в том, что Уэст помог бездомному. И не просто дал ему денег, а пригласил молодого человека в собственную студию.

Оказалось, Канье услышал, как рэпер по имени Nino Blu читает стихи на улице в Нью-Йорке. Артист не удержался и пригласил того к себе в студию. Это очень удивило уличного музыканта, а также порадовало фанатов Уэста в Сети.