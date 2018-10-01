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Регион
Опубликовано 1 октября 2018, 13:34

Канье Уэст пригласил бездомного рэпера в свою студию для записи новой песни

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;Matt Sayles/Invision/AP

Фото: © Matt Sayles/Invision/AP

Этим рэпером стал Nino Blu. Канье услышал, как тот читает свои строки на улице в Нью-Йорке.

Популярный американский рэпер Канье Уэст стал героем дня. Дело всё в том, что Уэст помог бездомному. И не просто дал ему денег, а пригласил молодого человека в собственную студию.

Оказалось, Канье услышал, как рэпер по имени Nino Blu читает стихи на улице в Нью-Йорке. Артист не удержался и пригласил того к себе в студию. Это очень удивило уличного музыканта, а также порадовало фанатов Уэста в Сети.

Пока неизвестно, когда выйдет новый трек Nino Blu. Также Канье не рассказал, появится ли у него совместная работа с бездомным рэпером.

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Сергей Сурепин
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