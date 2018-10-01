Канье Уэст пригласил бездомного рэпера в свою студию для записи новой песни
Фото: © Matt Sayles/Invision/AP
Этим рэпером стал Nino Blu. Канье услышал, как тот читает свои строки на улице в Нью-Йорке.
Популярный американский рэпер Канье Уэст стал героем дня. Дело всё в том, что Уэст помог бездомному. И не просто дал ему денег, а пригласил молодого человека в собственную студию.
Оказалось, Канье услышал, как рэпер по имени Nino Blu читает стихи на улице в Нью-Йорке. Артист не удержался и пригласил того к себе в студию. Это очень удивило уличного музыканта, а также порадовало фанатов Уэста в Сети.
Пока неизвестно, когда выйдет новый трек Nino Blu. Также Канье не рассказал, появится ли у него совместная работа с бездомным рэпером.