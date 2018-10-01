Авторы "GTA про ковбоев" показали новый геймплей игры
Разработчики продолжают подогревать интерес среди поклонников игр к своему будущему хиту.
Фото: © Кадр из видео YouTube/Rockstar Games
Студия Rockstar Games опубликовала второй геймплейный ролик Red Dead Redemption 2. До выхода будущей игры осталось меньше месяца.
Разработчики решили в очередной раз подогреть интерес геймеров к своему проекту. Ранее студия делилась подробностями Red Dead Redemption 2. В частности, разработчики публиковали скриншоты фауны, рассказывали, как будут вести себя персонажи, а также о том, сколько места займёт игра на PlayStation 4 (много, больше 100 гигабайт).
Напомним, игра выходит 26 октября. Red Dead Redemption 2 будет доступна на PlayStation 4 и Xbox One.