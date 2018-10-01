Авторы "GTA про ковбоев" показали новый геймплей игры

Разработчики решили в очередной раз подогреть интерес геймеров к своему проекту. Ранее студия делилась подробностями Red Dead Redemption 2. В частности, разработчики публиковали скриншоты фауны, рассказывали, как будут вести себя персонажи, а также о том, сколько места займёт игра на PlayStation 4 (много, больше 100 гигабайт).