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Опубликовано 1 октября 2018, 13:39

Авторы "GTA про ковбоев" показали новый геймплей игры

Разработчики продолжают подогревать интерес среди поклонников игр к своему будущему хиту.

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Rockstar Games

Фото: © Кадр из видео YouTube/Rockstar Games

Студия Rockstar Games опубликовала второй геймплейный ролик Red Dead Redemption 2. До выхода будущей игры осталось меньше месяца.

Разработчики решили в очередной раз подогреть интерес геймеров к своему проекту. Ранее студия делилась подробностями Red Dead Redemption 2. В частности, разработчики публиковали скриншоты фауны, рассказывали, как будут вести себя персонажи, а также о том, сколько места займёт игра на PlayStation 4 (много, больше 100 гигабайт).

Напомним, игра выходит 26 октября. Red Dead Redemption 2 будет доступна на PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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