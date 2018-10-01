Эдди Мерфи собрался жениться
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Популярный актёр и комик объявил о том, что он сыграл помолвку со своей беременной подругой.
57-летний Эдди Мерфи обручился с моделью Пейдж Батчер. Ранее стало известно, что актёр и 39-летняя модель ждут ребёнка. Пока нет информации, когда звёзды сыграют свадьбу.
Пара живёт вместе уже шесть лет. За это время у них появился сын Иззи, которому сейчас два года. И если для Батчер это был её первый ребёнок, то для Мерфи — уже девятый по счёту. В настоящий момент модель беременна ещё одним ребёнком Мерфи.
Напомним, у Мерфи есть восемь детей от трёх разных женщин. И это помимо сына от Батчер. Самому старшему ребёнку — Эрику — 29 лет.