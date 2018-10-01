Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября 2018, 13:39

Эдди Мерфи собрался жениться

Фото:&nbsp;&copy; Richard Shotwell/Invision/AP

Фото: © Richard Shotwell/Invision/AP

Популярный актёр и комик объявил о том, что он сыграл помолвку со своей беременной подругой.

57-летний Эдди Мерфи обручился с моделью Пейдж Батчер. Ранее стало известно, что актёр и 39-летняя модель ждут ребёнка. Пока нет информации, когда звёзды сыграют свадьбу.

Пара живёт вместе уже шесть лет. За это время у них появился сын Иззи, которому сейчас два года. И если для Батчер это был её первый ребёнок, то для Мерфи — уже девятый по счёту. В настоящий момент модель беременна ещё одним ребёнком Мерфи.

Напомним, у Мерфи есть восемь детей от трёх разных женщин. И это помимо сына от Батчер. Самому старшему ребёнку — Эрику — 29 лет.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Дети
  • США
  • Эдди Мерфи
  • В мире
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar