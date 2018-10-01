Эдди Мерфи собрался жениться

Пара живёт вместе уже шесть лет. За это время у них появился сын Иззи, которому сейчас два года. И если для Батчер это был её первый ребёнок, то для Мерфи — уже девятый по счёту. В настоящий момент модель беременна ещё одним ребёнком Мерфи.