Автор "Игры престолов" выпустит новую книгу в ноябре

Создатель "Песни льда и пламени" наконец завершил работу и взялся за финал истории об играх престолов в Вестеросе.

Пока поклонники "Игры престолов" ждут 8-й сезон сериала и дату выхода финальной части "Песни льда и пламени", на которой основано шоу, в продажу выходит ещё одна книга об Вестеросе. Она расскажет о временах Таргариенов.

Новая книга выйдет уже совсем скоро — 20 ноября. Джордж Мартин уже презентовал своё новое творение. Книга получила название "Пламя и кровь".