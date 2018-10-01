Автор "Игры престолов" выпустит новую книгу в ноябре
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Создатель "Песни льда и пламени" наконец завершил работу и взялся за финал истории об играх престолов в Вестеросе.
Пока поклонники "Игры престолов" ждут 8-й сезон сериала и дату выхода финальной части "Песни льда и пламени", на которой основано шоу, в продажу выходит ещё одна книга об Вестеросе. Она расскажет о временах Таргариенов.
Новая книга выйдет уже совсем скоро — 20 ноября. Джордж Мартин уже презентовал своё новое творение. Книга получила название "Пламя и кровь".
По словам автора, это самая большая работа в его карьере. Мартин признался, что эта штука чуть не прикончила его. "Пламя и кровь" расскажет о клане Таргарианов. Действие книги будет разворачиваться за несколько веков до "Игры престолов".