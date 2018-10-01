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Регион
Опубликовано 1 октября 2018, 13:44

Продажи iPhone в России оказались успешнее, чем в прошлом году

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Гальперин

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

Купить новые iPhone XS и XS Max в РФ можно с 28 сентября. Продавцы говорят, что спрос оказался выше, чем годом ранее.

Ретейлеры проанализировали данные, полученные в ходе первых трёх дней продаж новых смартфонов. Согласно их информации, спрос на iPhone XS и XS Max по сравнению с iPhone X, 8 и 8 Plus вырос на 20%.

В исследовании рынка учитывались продажи в торговых сетях "Связной", "Евросеть" и Cstore. По словам аналитиков, больше всего россиян интересует золотой iPhone XS Max на 256 гигабайт. Этот смартфон выбирают примерно 65% покупателей iPhone.

Напомним, в России стоимость iPhone XS и XS Max начинается от 87 990 и 96 990 рублей соответственно.

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Сергей Сурепин
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