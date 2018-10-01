Продажи iPhone в России оказались успешнее, чем в прошлом году

Купить новые iPhone XS и XS Max в РФ можно с 28 сентября. Продавцы говорят, что спрос оказался выше, чем годом ранее.

Ретейлеры проанализировали данные, полученные в ходе первых трёх дней продаж новых смартфонов. Согласно их информации, спрос на iPhone XS и XS Max по сравнению с iPhone X, 8 и 8 Plus вырос на 20%.

В исследовании рынка учитывались продажи в торговых сетях "Связной", "Евросеть" и Cstore. По словам аналитиков, больше всего россиян интересует золотой iPhone XS Max на 256 гигабайт. Этот смартфон выбирают примерно 65% покупателей iPhone.