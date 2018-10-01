Авторы популярного вечернего шоу сняли шуточное видео о Fortnite

Игра в жанре королевской битвы с каждым днём продолжает становиться всё популярнее.

Футболист Антуан Гризманн празднует голы танцами из игры Fortnite, а рэпер Дрейк и порноактёр Джонни Синс пробуют свои силы в качестве стримеров. На фоне этого телевидение решило обратить внимание на игру.

В новом выпуске шоу Saturday Night Live (юмористическая передача на американском канале NBC) вышел скетч о Fortnite c актёром Адамом Драйвером. Последний известен по роли Кайло Рена в "Звёздных войнах".