Авторы популярного вечернего шоу сняли шуточное видео о Fortnite
Фото © Epic Games
Игра в жанре королевской битвы с каждым днём продолжает становиться всё популярнее.
Футболист Антуан Гризманн празднует голы танцами из игры Fortnite, а рэпер Дрейк и порноактёр Джонни Синс пробуют свои силы в качестве стримеров. На фоне этого телевидение решило обратить внимание на игру.
В новом выпуске шоу Saturday Night Live (юмористическая передача на американском канале NBC) вышел скетч о Fortnite c актёром Адамом Драйвером. Последний известен по роли Кайло Рена в "Звёздных войнах".
Драйвер сыграл 40-летнего разведённого отца Уильяма Мактавиша. Он пытается научиться играть в Fortnite, чтобы больше времени проводить вместе со своим сыном Майлзом. В этом ему помогают 2 игрока, случайно попавшие в одну команду с Уильямом. Его цель — стать лучше Рика, отчима Майлза.