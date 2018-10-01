Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября 2018, 14:23

Авторы популярного вечернего шоу сняли шуточное видео о Fortnite

Фото &copy; Epic Games

Фото © Epic Games

Игра в жанре королевской битвы с каждым днём продолжает становиться всё популярнее.

Футболист Антуан Гризманн празднует голы танцами из игры Fortnite, а рэпер Дрейк и порноактёр Джонни Синс пробуют свои силы в качестве стримеров. На фоне этого телевидение решило обратить внимание на игру.

В новом выпуске шоу Saturday Night Live (юмористическая передача на американском канале NBC) вышел скетч о Fortnite c актёром Адамом Драйвером. Последний известен по роли Кайло Рена в "Звёздных войнах".

Драйвер сыграл 40-летнего разведённого отца Уильяма Мактавиша. Он пытается научиться играть в Fortnite, чтобы больше времени проводить вместе со своим сыном Майлзом. В этом ему помогают 2 игрока, случайно попавшие в одну команду с Уильямом. Его цель — стать лучше Рика, отчима Майлза.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • телевидение
  • США
  • epicgames
  • В мире
  • fortnite
  • fortnitebattleroyale
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar