Виновник секс-скандала вокруг Нобелевской премии получил два года тюрьмы

Помимо обвинений в изнасиловании стало известно, что осуждённый сообщал посторонним лицам имена будущих обладателей награды.

Фотограф и известный шведский культурный деятель Жан-Клод Арно, которого 18 женщин обвинили в сексуальных домогательствах, осуждён на два года тюрьмы. Соответствующий приговор вынес окружной суд Стокгольма, сообщает Би-би-си.

— Подсудимый признан виновным в изнасиловании, совершённом в ночь с 5 на 6 октября 2011 года, — говорится в тексте приговора.

Помимо этого, фотограф также должен будет выплатить компенсацию в размере 115 тыс. крон (850 тысяч рублей) одной из пострадавших.

Супруг члена Шведской академии Катарины Фростенсон также был заподозрен в разглашении имён лауреатов Нобелевской премии.