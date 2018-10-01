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Регион
Опубликовано 1 октября 2018, 17:50

Виновник секс-скандала вокруг Нобелевской премии получил два года тюрьмы

Фотграф Жан-Клод Арно.&nbsp;Фото &copy; Twitter/scroll.in&rlm;

Фотграф Жан-Клод Арно. Фото © Twitter/scroll.in‏

Помимо обвинений в изнасиловании стало известно, что осуждённый сообщал посторонним лицам имена будущих обладателей награды.

Фотограф и известный шведский культурный деятель Жан-Клод Арно, которого 18 женщин обвинили в сексуальных домогательствах, осуждён на два года тюрьмы. Соответствующий приговор вынес окружной суд Стокгольма, сообщает Би-би-си.

— Подсудимый признан виновным в изнасиловании, совершённом в ночь с 5 на 6 октября 2011 года, — говорится в тексте приговора.

Помимо этого, фотограф также должен будет выплатить компенсацию в размере 115 тыс. крон (850 тысяч рублей) одной из пострадавших.

Супруг члена Шведской академии Катарины Фростенсон также был заподозрен в разглашении имён лауреатов Нобелевской премии.

Из-за скандала с фотографом вручение Нобелевской премии в области литературы в 2018 году было отложено.

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Константин Агапов
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