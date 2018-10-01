Девушка заказала пиццу без мяса. Ей принесли тесто с луком
За блюдо, которое достаточно сложно назвать аппетитным, она заплатила 9 фунтов, что порядка 770 рублей.
Фото © Facebook/Mary Nesbitt Larking
Пользователи Сети удивились фотографии британки Мэри Несбитт-Ларкинг. Девушка опубликовала изображение веганской пиццы, которая, по мнению многих, просто ужасна.
Мэри заказала блюдо в местном ресторане Pizza Express за 9 фунтов стерлингов (около 770 рублей). Она просила веганскую пиццу без мяса. Официант принёс ей то, что она совсем не ожидала получить.
Судя по фотографии, вместо веганской пиццы Несбитт-Ларкинг предложили съесть большой кусок теста, обильно политый томатной пастой. Сверху лежали луковые кольца. В итоге с недовольной клиенткой связались представители заведения. Они извинились перед Несбитт-Ларкинг и пригласили её вместе с другом бесплатно попробовать новые осенние блюда для вегетарианцев.