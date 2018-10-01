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Опубликовано 1 октября 2018, 14:41

Девушка заказала пиццу без мяса. Ей принесли тесто с луком

За блюдо, которое достаточно сложно назвать аппетитным, она заплатила 9 фунтов, что порядка 770 рублей.

Фото &copy; Facebook/Mary Nesbitt Larking

Фото © Facebook/Mary Nesbitt Larking

Пользователи Сети удивились фотографии британки Мэри Несбитт-Ларкинг. Девушка опубликовала изображение веганской пиццы, которая, по мнению многих, просто ужасна.

Мэри заказала блюдо в местном ресторане Pizza Express за 9 фунтов стерлингов (около 770 рублей). Она просила веганскую пиццу без мяса. Официант принёс ей то, что она совсем не ожидала получить.

Судя по фотографии, вместо веганской пиццы Несбитт-Ларкинг предложили съесть большой кусок теста, обильно политый томатной пастой. Сверху лежали луковые кольца. В итоге с недовольной клиенткой связались представители заведения. Они извинились перед Несбитт-Ларкинг и пригласили её вместе с другом бесплатно попробовать новые осенние блюда для вегетарианцев.

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Сергей Сурепин
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