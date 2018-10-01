Девушка заказала пиццу без мяса. Ей принесли тесто с луком

Пользователи Сети удивились фотографии британки Мэри Несбитт-Ларкинг. Девушка опубликовала изображение веганской пиццы, которая, по мнению многих, просто ужасна.

Мэри заказала блюдо в местном ресторане Pizza Express за 9 фунтов стерлингов (около 770 рублей). Она просила веганскую пиццу без мяса. Официант принёс ей то, что она совсем не ожидала получить.