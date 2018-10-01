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Опубликовано 1 октября 2018, 14:47

Netflix разрешит зрителям управлять сюжетом в сериалах

Кадр сериала&nbsp;"Чёрное зеркало"/ &copy; Кинопоиск

Кадр сериала "Чёрное зеркало"/ © Кинопоиск

Компания планирует выпустить первый проект подобного характера уже до конца этого года.

Зрители фильмов и сериалов производства компании Netflix смогут сами выбирать сюжетные повороты. Они смогут выбрать по желанию одну из представленных сюжетных линий в новом сезоне сериала "Чёрное зеркало". Новый сезон выйдет в декабре этого года.

Представители сервиса заявили, что сейчас уже создаётся список вариантов, который позволит зрителям выбирать следующую сюжетную линию в эпизоде сериала или фильме. Более подробную информацию об этом в компании не раскрывают.

Напомним, в сентябре 2018 года Netflix купила права на показ двух российских мультипликационных сериалов студии "Паровоз" — "Ми-ми-мишки" и "Лео и Тиг". Оба русских мультсериала увидят зрители из 190 стран мира.

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Сергей Сурепин
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