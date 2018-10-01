Netflix разрешит зрителям управлять сюжетом в сериалах

Компания планирует выпустить первый проект подобного характера уже до конца этого года.

Зрители фильмов и сериалов производства компании Netflix смогут сами выбирать сюжетные повороты. Они смогут выбрать по желанию одну из представленных сюжетных линий в новом сезоне сериала "Чёрное зеркало". Новый сезон выйдет в декабре этого года.

Представители сервиса заявили, что сейчас уже создаётся список вариантов, который позволит зрителям выбирать следующую сюжетную линию в эпизоде сериала или фильме. Более подробную информацию об этом в компании не раскрывают.