Netflix разрешит зрителям управлять сюжетом в сериалах
Кадр сериала "Чёрное зеркало"/ © Кинопоиск
Компания планирует выпустить первый проект подобного характера уже до конца этого года.
Зрители фильмов и сериалов производства компании Netflix смогут сами выбирать сюжетные повороты. Они смогут выбрать по желанию одну из представленных сюжетных линий в новом сезоне сериала "Чёрное зеркало". Новый сезон выйдет в декабре этого года.
Представители сервиса заявили, что сейчас уже создаётся список вариантов, который позволит зрителям выбирать следующую сюжетную линию в эпизоде сериала или фильме. Более подробную информацию об этом в компании не раскрывают.
Напомним, в сентябре 2018 года Netflix купила права на показ двух российских мультипликационных сериалов студии "Паровоз" — "Ми-ми-мишки" и "Лео и Тиг". Оба русских мультсериала увидят зрители из 190 стран мира.