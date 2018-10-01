В США запустили первую в мире коммерческую сеть 5G

Самый быстрый беспроводной интернет для обыденного использования теперь доступен абонентам Verizon.

Американский оператор Verizon запустил первую в мире коммерческую сеть пятого поколения. Это, как и ожидалось, произошло 1 октября.

Первое время подключиться к 5G-сети можно будет в Хьюстоне, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто. Сервис Verizon получил название 5G Home. Он предназначен для домашнего, а не мобильного использования.

По сути, 5G Home станет заменой кабельному подключению к Интернету. Сеть обеспечит скорость подключения до 300 Мбит/с в среднем. Пиковая скорость — до 1 Гбит/с.