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Регион
Опубликовано 1 октября 2018, 16:53

В США запустили первую в мире коммерческую сеть 5G

Фото: &copy; VERIZON

Фото: © VERIZON

Самый быстрый беспроводной интернет для обыденного использования теперь доступен абонентам Verizon.

Американский оператор Verizon запустил первую в мире коммерческую сеть пятого поколения. Это, как и ожидалось, произошло 1 октября.

Первое время подключиться к 5G-сети можно будет в Хьюстоне, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто. Сервис Verizon получил название 5G Home. Он предназначен для домашнего, а не мобильного использования.

По сути, 5G Home станет заменой кабельному подключению к Интернету. Сеть обеспечит скорость подключения до 300 Мбит/с в среднем. Пиковая скорость — до 1 Гбит/с.

Напомним, с 1 декабря коммерческое использование сетей 5G должно начаться в Южной Корее. Три основных корейских мобильных оператора уже это официально подтвердили.

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Сергей Сурепин
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