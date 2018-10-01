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Регион
Опубликовано 1 октября 2018, 15:42

Xiaomi выпускает гоночный карт

Фото: &copy; Xiaomi

Фото: © Xiaomi

Китайский производитель предусмотрел три скорости, предназначенные для новичков, любителей и фанатов быстрой езды.

Компания Xiaomi решила расширить линейку производимых товаров и представила гоночный карт Ninebot. Купить его можно будет, начиная с 435 долларов.

Фото: © Xiaomi

Фото: © Xiaomi

В качестве задней оси Xiaomi Ninebot Gokart использует гироскутер. Благодаря этому в движение приводится весь карт. К нему можно подключить гироскутеры Ninebot mini и Ninbot miniPRO.

Всего производитель предусмотрел три скорости: для новичков, любителей и поклонников быстрой езды (8, 18 и 24 км/ч). Также есть и задняя передача, скорость 3 км/ч. Задний ход активируется двойным нажатием на педаль тормоза, ручной тормоз есть.

Максимальная масса двигателя — 100 кг. Карт можно настроить для удобного сидения детей и взрослых ростом от 130 до 190 см.

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Сергей Сурепин
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