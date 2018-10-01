Huawei выпустит самый мощный Android-смартфон в мире
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Китайская компания-производитель планирует представить флагманский гаджет уже 16 октября.
В преддверии анонса в Сети оказались новые утечки, которые касаются Huawei Mate 20 Pro. Оказалось, что компания планирует выпустить самый мощный Android-смартфон в мире.
Гаджет получил 6 Гб оперативной памяти. Смартфон набрал 3390 баллов в одноядерном тесте и 10 318 в многоядерном. Для сравнения, Samsung Galaxy Note 9 с чипом Exynos в многоядерном тесте набрал 9100 баллов, хотя в одноядерном результат составил 3698.
Huawei Mate 20 Pro будет первым Android-смартфоном, который получит новый 7-нм чипсет Kirin 980. Эти чипы обеспечивают улучшенную производительность и эффективность по сравнению с 10-нм, которые используются почти во всех современных смартфонах.
Новый гаджет компания покажет 16 октября. Базовая модель получит 6 Гб ОЗУ и 256 Гб памяти, помимо этого будут выпущены ещё четыре модификации устройства — 6 Гб / 512 Гб, 8 Гб / 128 Гб, 8 Гб / 256 Гб и 8 Гб / 512 Гб.