Huawei выпустит самый мощный Android-смартфон в мире

Китайская компания-производитель планирует представить флагманский гаджет уже 16 октября.

В преддверии анонса в Сети оказались новые утечки, которые касаются Huawei Mate 20 Pro. Оказалось, что компания планирует выпустить самый мощный Android-смартфон в мире.

Гаджет получил 6 Гб оперативной памяти. Смартфон набрал 3390 баллов в одноядерном тесте и 10 318 в многоядерном. Для сравнения, Samsung Galaxy Note 9 с чипом Exynos в многоядерном тесте набрал 9100 баллов, хотя в одноядерном результат составил 3698.

Huawei Mate 20 Pro будет первым Android-смартфоном, который получит новый 7-нм чипсет Kirin 980. Эти чипы обеспечивают улучшенную производительность и эффективность по сравнению с 10-нм, которые используются почти во всех современных смартфонах.