Звезда "Чудо-женщины" снимется в детективе Агаты Кристи

Актриса Галь Гадот составит компанию Эркюлю Пуаро, который вернётся на экраны уже 20 декабря 2019 года.

Галь Гадот ("Чудо-женщина") присоединилась к актёрскому составу фильма "Смерть на Ниле". Это экранизация одноимённого романа Агаты Кристи об Эркюле Пуаро.

Актриса исполнит роль Линнет Дойл, молодой миллионерши и жертвы убийства. Постановщик фильма "Убийство в Восточном экспрессе" Кеннет Бран должен будет вернуться в режиссёрское кресло. Вместе с этим он сыграет бельгийского детектива.