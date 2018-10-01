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Опубликовано 1 октября 2018, 15:45

Звезда "Чудо-женщины" снимется в детективе Агаты Кристи

Фото &copy; Eric Jamison/Invision/AP

Фото © Eric Jamison/Invision/AP

Актриса Галь Гадот составит компанию Эркюлю Пуаро, который вернётся на экраны уже 20 декабря 2019 года.

Галь Гадот ("Чудо-женщина") присоединилась к актёрскому составу фильма "Смерть на Ниле". Это экранизация одноимённого романа Агаты Кристи об Эркюле Пуаро.

Актриса исполнит роль Линнет Дойл, молодой миллионерши и жертвы убийства. Постановщик фильма "Убийство в Восточном экспрессе" Кеннет Бран должен будет вернуться в режиссёрское кресло. Вместе с этим он сыграет бельгийского детектива.

Ранее сообщалось, что сценарий адаптации напишет Майкл Грин, работавший над "Логаном" и "Бегущим по лезвию 2049". Новая лента должна выйти 20 декабря 2019 года.

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Сергей Сурепин
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