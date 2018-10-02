В Госдуме предложили смягчить условия выезда за границу для должников

Если закон будет принят, он не коснётся алиментщиков, должников, возмещающих вред здоровью или потерю кормильца, а также возмещающих моральный вред или физический ущерб, причинённый преступлением.

Депутаты от ЛДПР предложили увеличить в два раза объём долгов, который не будет препятствовать россиянам, чтобы они свободно могли выехать за рубеж. Сумму предлагают увеличить с 30 до 60 тысяч рублей. Об инициативе депутатов сообщила пресс-служба депутата Ярослава Нилова.

Сейчас, согласно действующему законодательству, судебные приставы могут ограничивать выезд за границу гражданам с долгами от 30 тысяч рублей, а до 1 октября 2017 года на пограничном пункте могли задержать должника всего за 10 тысяч рублей.

По мнению инициаторов законопроекта, из-за выросших сумм штрафов и сниженной покупательской способности рубля суммы прошлых лет в 10 и 30 тысяч рублей не являются столь значительными.