Сыр с личинками и тухлое мясо: в Швеции откроют музей отвратительной еды

Экспонатами станут блюда со всего мира, приготовленные по самым своеобразным рецептам.

В шведском Мальмё вовсю готовятся к первой в мире выставке произведений кулинарного искусства, которые большинство людей вряд ли захочет попробовать, пишет The Independent.

Cыр, сделанный из козлёнка. Фото: © Facebook/ Disgusting Food Museum

Будущие посетители узнают, что эта малопривлекательная еда считается изысканным и весьма дорогим деликатесом. Там будут представлено, например, протухшее мясо акулы, которое особенно ценится в Исландии и называется хаукарль, или, к примеру, сюрстрёмминг — консервированная квашенная сельдь, наводящая ужас только одним своим запахом.

Достойные места в экспозиции займут также сардинский сыр с опарышами, гениталии быка и южно-азиатский фрукт дуриан, который из-за сильнейшего "аромата" на его родине запрещают перевозить в общественном транспорте. Однако будущих посетителей музея успокоили: большинство блюд будут хранить в специальной посуде, которая не пропускает запах.