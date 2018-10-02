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Регион
Опубликовано 2 октября 2018, 06:05

Сыр с личинками и тухлое мясо: в Швеции откроют музей отвратительной еды

Фото &copy; The Local

Фото © The Local

Экспонатами станут блюда со всего мира, приготовленные по самым своеобразным рецептам.

В шведском Мальмё вовсю готовятся к первой в мире выставке произведений кулинарного искусства, которые большинство людей вряд ли захочет попробовать, пишет The Independent.

Cыр, сделанный из козлёнка. Фото: © Facebook/Disgusting Food Museum

Cыр, сделанный из козлёнка. Фото: © Facebook/Disgusting Food Museum

Будущие посетители узнают, что эта малопривлекательная еда считается изысканным и весьма дорогим деликатесом. Там будут представлено, например, протухшее мясо акулы, которое особенно ценится в Исландии и называется хаукарль, или, к примеру, сюрстрёмминг — консервированная квашенная сельдь, наводящая ужас только одним своим запахом.

Достойные места в экспозиции займут также сардинский сыр с опарышами, гениталии быка и южно-азиатский фрукт дуриан, который из-за сильнейшего "аромата" на его родине запрещают перевозить в общественном транспорте. Однако будущих посетителей музея успокоили: большинство блюд будут хранить в специальной посуде, которая не пропускает запах.

Фото: © Facebook/Disgusting Food Museum

Фото: © Facebook/Disgusting Food Museum

Музей отвратительной еды откроют лишь на три месяца — до конца января 2019-го. Уже известна стоимость билетов — 185 шведских крон или около 20 долларов США.

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Алексей Берковиц
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