Сыр с личинками и тухлое мясо: в Швеции откроют музей отвратительной еды
Фото © The Local
Экспонатами станут блюда со всего мира, приготовленные по самым своеобразным рецептам.
В шведском Мальмё вовсю готовятся к первой в мире выставке произведений кулинарного искусства, которые большинство людей вряд ли захочет попробовать, пишет The Independent.
Cыр, сделанный из козлёнка. Фото: © Facebook/Disgusting Food Museum
Будущие посетители узнают, что эта малопривлекательная еда считается изысканным и весьма дорогим деликатесом. Там будут представлено, например, протухшее мясо акулы, которое особенно ценится в Исландии и называется хаукарль, или, к примеру, сюрстрёмминг — консервированная квашенная сельдь, наводящая ужас только одним своим запахом.
Достойные места в экспозиции займут также сардинский сыр с опарышами, гениталии быка и южно-азиатский фрукт дуриан, который из-за сильнейшего "аромата" на его родине запрещают перевозить в общественном транспорте. Однако будущих посетителей музея успокоили: большинство блюд будут хранить в специальной посуде, которая не пропускает запах.
Фото: © Facebook/Disgusting Food Museum
Музей отвратительной еды откроют лишь на три месяца — до конца января 2019-го. Уже известна стоимость билетов — 185 шведских крон или около 20 долларов США.