"Ещё мёртвых с косами узрят". Киев высмеяли за слова о ядерном оружии в Крыму

— Не зря говорится: у страха глаза велики. Не удивлюсь, если украинские самозванцы у власти помимо ядерных боеголовок в Крыму ещё и мёртвых с косами вдоль дороги узрят, — приводит слова парламентария его пресс-служба.

Козенко с пониманием отнёсся к страху Киева, поскольку Москва действительно обладает вооружением, существенно превосходящим по силе любую страну. Однако депутат подчеркнул, что Россия использует свою силу только для того, чтобы подобные Климкину и "его старшие "друзья" не возжелали ни пяди русской земли".