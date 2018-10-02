Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 октября 2018, 10:02

"Ещё мёртвых с косами узрят". Киев высмеяли за слова о ядерном оружии в Крыму

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

По мнению члена ГД, подобные заявления "украинских самозванцев у власти" объясняются страхом.

Депутат Госдумы Андрей Козенко иронично прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина, заподозрившего Россию в размещении ядерного оружия на Крымском полуострове.

— Не зря говорится: у страха глаза велики. Не удивлюсь, если украинские самозванцы у власти помимо ядерных боеголовок в Крыму ещё и мёртвых с косами вдоль дороги узрят, — приводит слова парламентария его пресс-служба.

Козенко с пониманием отнёсся к страху Киева, поскольку Москва действительно обладает вооружением, существенно превосходящим по силе любую страну. Однако депутат подчеркнул, что Россия использует свою силу только для того, чтобы подобные Климкину и "его старшие "друзья" не возжелали ни пяди русской земли".

Ранее глава украинского МИД сообщил о планах ведомства подготовить отдельный проект резолюции Генассамблеи ООН о "милитаризации Крыма", поскольку Киев подозревает Москву в размещении ядерного оружия на полуострове.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Госдума
  • ядерноеоружие
  • Украина
  • Павел Климкин
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar