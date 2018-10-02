"Ещё мёртвых с косами узрят". Киев высмеяли за слова о ядерном оружии в Крыму
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По мнению члена ГД, подобные заявления "украинских самозванцев у власти" объясняются страхом.
Депутат Госдумы Андрей Козенко иронично прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина, заподозрившего Россию в размещении ядерного оружия на Крымском полуострове.
— Не зря говорится: у страха глаза велики. Не удивлюсь, если украинские самозванцы у власти помимо ядерных боеголовок в Крыму ещё и мёртвых с косами вдоль дороги узрят, — приводит слова парламентария его пресс-служба.
Козенко с пониманием отнёсся к страху Киева, поскольку Москва действительно обладает вооружением, существенно превосходящим по силе любую страну. Однако депутат подчеркнул, что Россия использует свою силу только для того, чтобы подобные Климкину и "его старшие "друзья" не возжелали ни пяди русской земли".
Ранее глава украинского МИД сообщил о планах ведомства подготовить отдельный проект резолюции Генассамблеи ООН о "милитаризации Крыма", поскольку Киев подозревает Москву в размещении ядерного оружия на полуострове.