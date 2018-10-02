Создатели "Игры престолов" раскрыли тайну финального сезона
Кадр сериала "Игра престолов"/ © Кинопоиск
Авторы одного из самых популярных шоу последних лет продолжают подогревать интерес фанатов.
Создатели сериала "Игра престолов" раскрыли тайну финального сезона. Для фанатов шоу готовят встречу с лютоволком Джона Сноу по имени Призрак. Об этом сообщает TimesNowNews.
В последний раз он появлялся в шестом сезоне. После этого судьба знакового персонажа была загадкой. Теперь его ждут новые сюжетные приключения. Призрак будет появляться на экране достаточно часто, уверяют авторы шоу.