Создатели "Игры престолов" раскрыли тайну финального сезона

Авторы одного из самых популярных шоу последних лет продолжают подогревать интерес фанатов.

Создатели сериала "Игра престолов" раскрыли тайну финального сезона. Для фанатов шоу готовят встречу с лютоволком Джона Сноу по имени Призрак. Об этом сообщает TimesNowNews.

В последний раз он появлялся в шестом сезоне. После этого судьба знакового персонажа была загадкой. Теперь его ждут новые сюжетные приключения. Призрак будет появляться на экране достаточно часто, уверяют авторы шоу.