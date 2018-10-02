Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 октября 2018, 07:51

Создатели "Игры престолов" раскрыли тайну финального сезона

Кадр сериала "Игра престолов"/ &copy; Кинопоиск

Кадр сериала "Игра престолов"/ © Кинопоиск

Авторы одного из самых популярных шоу последних лет продолжают подогревать интерес фанатов.

Создатели сериала "Игра престолов" раскрыли тайну финального сезона. Для фанатов шоу готовят встречу с лютоволком Джона Сноу по имени Призрак. Об этом сообщает TimesNowNews.

В последний раз он появлялся в шестом сезоне. После этого судьба знакового персонажа была загадкой. Теперь его ждут новые сюжетные приключения. Призрак будет появляться на экране достаточно часто, уверяют авторы шоу.

Напомним, ранее создатели сериала объяснили, почему финал задержится. По их словам, последнего сезона придётся подождать, потому что это самый крупный проект из всего, что они когда-либо делали. Также стало известно, что Джейме Ланнистер доживёт до финала "Игры престолов".

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • В мире
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar