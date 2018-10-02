Барабанщика Sigur Ros обвинили в изнасиловании. Он уходит из группы
Фото © Robb Cohen/Invision/AP
По словам жертвы музыканта, её изнасиловали дважды за ночь, а сам артист пытался заставить девушку молчать.
Барабанщика исландской музыкальной группы Орри Паудля Дирасона обвинили в изнасиловании. Музыкант уходит из группы из-за секс-скандала. Об этом сообщает The Guardian.
Обвинила музыканта в изнасиловании художница из Лос-Анджелеса Меган Бойд. По словам девушки, она подверглась сексуальным домогательствам в январе 2013 года. Меган сообщила, что музыкант изнасиловал её, когда она заснула с ним в одной постели.
Бойд добавила, что её изнасиловали дважды за ночь. При этом музыкант пытался заставить девушку молчать. Что же касается Дирасона, то он отрицает обвинения. Музыкант заявил, что он ушёл из группы ради репутации коллектива.