Барабанщика Sigur Ros обвинили в изнасиловании. Он уходит из группы

По словам жертвы музыканта, её изнасиловали дважды за ночь, а сам артист пытался заставить девушку молчать.

Барабанщика исландской музыкальной группы Орри Паудля Дирасона обвинили в изнасиловании. Музыкант уходит из группы из-за секс-скандала. Об этом сообщает The Guardian.

Обвинила музыканта в изнасиловании художница из Лос-Анджелеса Меган Бойд. По словам девушки, она подверглась сексуальным домогательствам в январе 2013 года. Меган сообщила, что музыкант изнасиловал её, когда она заснула с ним в одной постели.