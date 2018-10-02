Британский веган вышел на одиночный пикет и призвал есть собак

Жителей английского города возмутил мужчина, который предлагал сделать законным употребление в пищу собачьего мяса.

Своими действиями британец хотел привлечь внимание к веганству. Само собой, такой подход к пропаганде отказа от мяса понравился далеко не всем.

История произошла в конце сентября в городе Лестер. Местные жители стали свидетелями акции, в которой мужчина призывал легализовать поедание собачьего мяса в Великобритании. Многим это показалось странным, но, когда люди подходили к мужчине, он давал им листовку, в которой говорилось про важность веганства.