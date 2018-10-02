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Регион
Опубликовано 2 октября 2018, 08:21

Британский веган вышел на одиночный пикет и призвал есть собак

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Жителей английского города возмутил мужчина, который предлагал сделать законным употребление в пищу собачьего мяса.

Своими действиями британец хотел привлечь внимание к веганству. Само собой, такой подход к пропаганде отказа от мяса понравился далеко не всем.

История произошла в конце сентября в городе Лестер. Местные жители стали свидетелями акции, в которой мужчина призывал легализовать поедание собачьего мяса в Великобритании. Многим это показалось странным, но, когда люди подходили к мужчине, он давал им листовку, в которой говорилось про важность веганства.

Оказалось, что британец таким провокационным заявлением просто пытался привлечь внимание людей. А после этого переводил тему в другое русло и говорил, что мясо не нужно есть.

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Сергей Сурепин
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